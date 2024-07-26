С «Вертикали» хотят взыскать 600 тысяч из-за упавшего с крыши ФОКа подростка

Происшествие случилось в Красногвардейском районе. По данным следствия, руководитель компании ООО «Вертикаль» нанял несовершеннолетнего парня для работы на крыше физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт». При этом он не оформил трудовые отношения, проигнорировал обучение и инструктаж по технике безопасности работника перед началом. Кроме этого, подростку не предоставили средства защиты и спецодежду.