bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Прокуратура

С «Вертикали» хотят взыскать 600 тысяч из-за упавшего с крыши ФОКа подростка

26 июля 2024, 10:23
Фото: 1MI
Прокуратура

Дело об упавшем с высоты белгородском подростке передали в суд

Строительная фирма взяла на работу белгородца, которому ещё не исполнилось 18 лет. В ходе ремонта крыши ФОКа подросток сорвался и упал с восьмиметровой высоты. В итоге он получил тяжёлые травмы. Дело передали в суд, сообщили в прокуратуре.

Происшествие случилось в Красногвардейском районе. По данным следствия, руководитель компании ООО «Вертикаль» нанял несовершеннолетнего парня для работы на крыше физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт». При этом он не оформил трудовые отношения, проигнорировал обучение и инструктаж по технике безопасности работника перед началом. Кроме этого, подростку не предоставили средства защиты и спецодежду.

Халатное отношение повлекло за собой несчастный случай. Во время кровельных работ молодой человек упал с восьмиметровой высоты и получил серьёзные травмы.

Гендиректора организации обвиняют в нарушении правил безопасности при строительных работах, что привело к серьёзным травмам человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Также, чтобы защитить права пострадавшего, был подан иск о взыскании с организации морального ущерба в размере 600 тысяч рублей.

Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, что происшествие случилось в 2023 году в Бирюче. Крышу ФОКа сорвало из-за непогоды, в июле её решили отремонтировать. В работах участвовал 17-летний подросток.

Ранее сообщалось, что главе района внесли частное определение за то, что работников допустили к ремонту ФОКа ещё до заключения соответствующего муниципального контракта. Сейчас Красногвардейский район возглавляет Галина Руденко, но на момент происшествия эту должность занимала Анна Куташова.

Белгородский подросток провалился в люк при ремонте ФОКа: возбуждено уголовное дело
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский СК проверяет историю с сорвавшимся с высоты подросткомБелгородский подросток провалился в люк при ремонте ФОКа: возбуждено уголовное делоИстория о подростке, упавшем во время ремонта крыши белгородского ФОКа, дошла до суда
#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Происшествия#Бирюч#Прокуратура#Красногвардейский район#Суд#Подросток#Травмы#Несчастный случай#Белгород
Подпишитесь
На что жалуетесь? На жару: белгородским медучреждениям добавят кондиционеров
Сегодня, 09:34
Где найти документ об ограничении въезда в 14 населённых пунктов Белгородской области
Сегодня, 09:13
«Делал свою работу»: водитель — о спасении пассажиров автобуса, который атаковал дрон
Сегодня, 07:39
Старооскольская таксистка заявила, что её избил пассажир, отказавшись платить 20 руб.
Сегодня, 08:50
«Нужна ли мирная повестка, когда война идёт?» Гладков ответил на вопрос белгородцев
Сегодня, 06:40
Путёвка в будущее: почему абитуриентам нужно выбрать БГТУ имени Шухова в Белгороде?
Сегодня, 08:22