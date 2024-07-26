С «Вертикали» хотят взыскать 600 тысяч из-за упавшего с крыши ФОКа подростка

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Происшествие случилось в Красногвардейском районе. По данным следствия, руководитель компании ООО «Вертикаль» нанял несовершеннолетнего парня для работы на крыше физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт». При этом он не оформил трудовые отношения, проигнорировал обучение и инструктаж по технике безопасности работника перед началом. Кроме этого, подростку не предоставили средства защиты и спецодежду.
Халатное отношение повлекло за собой несчастный случай. Во время кровельных работ молодой человек упал с восьмиметровой высоты и получил серьёзные травмы.
Гендиректора организации обвиняют в нарушении правил безопасности при строительных работах, что привело к серьёзным травмам человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Также, чтобы защитить права пострадавшего, был подан иск о взыскании с организации морального ущерба в размере 600 тысяч рублей.
Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Напомним, что происшествие случилось в 2023 году в Бирюче. Крышу ФОКа сорвало из-за непогоды, в июле её решили отремонтировать. В работах участвовал 17-летний подросток.
Ранее сообщалось, что главе района внесли частное определение за то, что работников допустили к ремонту ФОКа ещё до заключения соответствующего муниципального контракта. Сейчас Красногвардейский район возглавляет Галина Руденко, но на момент происшествия эту должность занимала Анна Куташова.