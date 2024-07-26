Россияне стали больше тратить на восстановленные смартфоны

Динамика продаж восстановленных смартфонов в розничной сети МегаФона повторяет мировые тренды: в последние 5 лет глобальные продажи смартфонов на вторичном рынке уверенно растут, в то время как спрос на новые смартфоны в последние годы замедляется. Так, во втором квартале 2024 года продажи восстановленных смартфонов в розничной сети МегаФона выросли более чем в 2 раза в штуках и почти в 3 раза в деньгах по отношению к аналогичному периоду прошлого года.