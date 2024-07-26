Россияне смогут проходить в бизнес-залы по биометрии

«Проход в бизнес-залы по биометрии — это сервис, который сделает пребывание в аэропорту ещё более комфортным. Он избавит пассажиров от необходимости использовать приложения для демонстрации QR-кодов, позволит сэкономить время. Рассчитываем, что уже скоро к новому способу обслуживания присоединятся десятки аэропортов по всей России», — заявил Владислав Поволоцкий, генеральный директор Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы.