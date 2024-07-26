bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Россияне смогут проходить в бизнес-залы по биометрии

Россияне смогут проходить в бизнес-залы по биометрии

26 июля 2024, 13:47
Фото: Изображение Midjourney
С 26 июля россиянам стал доступен новый цифровой сервис — проход в бизнес-залы аэропортов по биометрии. Услуга реализована Центром биометрических технологий, банком ВТБ и НСПК совместно с VisionLabs, международной IT-платформой MILE•ON•AIR и процессинговой компанией Мультикарта.

Новая услуга доступна для граждан, которые пользуются государственной Единой биометрической системой и системой доступа в бизнес-залы ·ON·PASS. В новом пользовательском сценарии биометрия станет альтернативой QR-коду. Пассажиру больше не придется скачивать и открывать специальное приложение для демонстрации QR-кода. Вместо этого достаточно посмотреть в биометрический терминал на входе в бизнес-зал.

На первом этапе сервис заработает в аэропортах Москвы (Домодедово и Внуково), Санкт-Петербурга, Казани и Владивостока. В 2025 году к программе присоединятся ещё несколько десятков аэропортов.

Сервис не требует очной регистрации биометрии. Данные можно зарегистрировать полностью дистанционно в приложении «Госуслуги Биометрия». Весь процесс займет несколько минут.

«Проход в бизнес-залы по биометрии — это сервис, который сделает пребывание в аэропорту ещё более комфортным. Он избавит пассажиров от необходимости использовать приложения для демонстрации QR-кодов, позволит сэкономить время. Рассчитываем, что уже скоро к новому способу обслуживания присоединятся десятки аэропортов по всей России», — заявил Владислав Поволоцкий, генеральный директор Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы.

«Первые пользователи сервиса уже смогли его протестировать в двух аэропортах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и Казани. В ближайшее время ожидается запуск сервиса в аэропорту Владивостока. Это будет новый уровень комфорта», — отметил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

Государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам полностью контролировать свои данные. В личном кабинете на портале Госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить биометрический шаблон. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра системы.

ВТБ предлагает до 18,5% годовых по ВТБ-вкладу
Узнать подробнее
Читайте также:
Прогноз ВТБ: ЦБ РФ может поднять ставку до 17%Более трети офисов ВТБ будут работать по субботамВТБ создает инфраструктуру для акционеров разных компаний в «одном окне»
#Кристина Семенчук#Москва#Технологии#Аэропорт#Казань#Россия#ВТБ#Белгород#Владивосток#QR-код#Единая биометрическая система#Биометрия
Подпишитесь
Белгородскую область обстреляли из РСЗО и атаковали дронами: что известно
Сегодня, 14:28
Пока огурцы и капуста дорожают, дешевеют бананы: что происходит с ценами
Сегодня, 14:45
Красавица Личи поменяла Ялту на Белгород: в зоопарке рассказали о новом обитателе
Сегодня, 14:18
Улицу Щорса приводим в пример городам-миллионникам: транспортники об опыте Белгорода
Сегодня, 13:35
Энергетики подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты в регионах
Сегодня, 13:22
Путёвка в будущее: почему абитуриентам нужно выбрать БГТУ имени Шухова в Белгороде?
Сегодня, 08:22