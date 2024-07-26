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РЭО инициировал выставку «Зеленый квадрат» на фестивале «Таврида. АРТ»

РЭО инициировал выставку «Зеленый квадрат» на фестивале «Таврида. АРТ»

26 июля 2024, 14:58
Фото: РЭО
В рамках фестиваля «Таврида.АРТ» (16+), который проводится в Крыму, ППК «Российский экологический оператор» открыла выставку с работами финалистов конкурса «Зеленый квадрат» (16+). Экспозиция состоит из 32 арт-объектов, которые были созданы из вторичного сырья и посвящены защите экологии.

Как пишет издание, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что площадка «Тавриды.АРТ» стала одной из первых, где были представлены работы финалистов конкурса «Зеленый квадрат». Именно на этой площадке в начале текущего года художники создавали арт-объекты на экологическую тематику. Российский экологический оператор запустил конкурс и после трансформировал его в арт-группу для популяризации через искусство экологических привычек, а также для продвижения принципов экономики замкнутого цикла и информирования о реформе отрасли обращения с отходами. После Республики Крым работы будут отправлены в другие российские регионы, пишет newsnn.ru.

Российский экологический оператор совместно с арт-кластером «Таврида» запустил конкурс «Зеленый квадрат» перед Всемирным фестивалем молодежи (ВФМ) в Сочи в 2024 году. Художники со всех регионов Российской Федерации создавали арт-объекты, используя для этого отходы и вторичное сырье. В общей сложности было выделено 53 лучшие работы, 32 из которых попали в финал. На Всемирный фестиваль молодежи отправилось 16 арт-объектов.

Стоит отметить, что Российский экологический оператор выступает в качестве экологического партнера фестиваля «Таврида.АРТ», который проводится в Крыму с 26 по 28 июля текущего года. На площадке организован раздельный сбор отходов, проводятся различные экологические мероприятия, мастер-классы и лекции.

#Алина Бурова
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