РЭО инициировал выставку «Зеленый квадрат» на фестивале «Таврида. АРТ»

Как пишет издание, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что площадка «Тавриды.АРТ» стала одной из первых, где были представлены работы финалистов конкурса «Зеленый квадрат». Именно на этой площадке в начале текущего года художники создавали арт-объекты на экологическую тематику. Российский экологический оператор запустил конкурс и после трансформировал его в арт-группу для популяризации через искусство экологических привычек, а также для продвижения принципов экономики замкнутого цикла и информирования о реформе отрасли обращения с отходами. После Республики Крым работы будут отправлены в другие российские регионы, пишет newsnn.ru.