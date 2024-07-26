РЭО инициировал выставку «Зеленый квадрат» на фестивале «Таврида. АРТ»

Posted 26 июля, 14:58
Published 26 июля, 14:58
Modified 26 июля, 14:58
Updated 26 июля, 14:58
Как пишет издание, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что площадка «Тавриды.АРТ» стала одной из первых, где были представлены работы финалистов конкурса «Зеленый квадрат». Именно на этой площадке в начале текущего года художники создавали арт-объекты на экологическую тематику. Российский экологический оператор запустил конкурс и после трансформировал его в арт-группу для популяризации через искусство экологических привычек, а также для продвижения принципов экономики замкнутого цикла и информирования о реформе отрасли обращения с отходами. После Республики Крым работы будут отправлены в другие российские регионы, пишет newsnn.ru.
Российский экологический оператор совместно с арт-кластером «Таврида» запустил конкурс «Зеленый квадрат» перед Всемирным фестивалем молодежи (ВФМ) в Сочи в 2024 году. Художники со всех регионов Российской Федерации создавали арт-объекты, используя для этого отходы и вторичное сырье. В общей сложности было выделено 53 лучшие работы, 32 из которых попали в финал. На Всемирный фестиваль молодежи отправилось 16 арт-объектов.
Стоит отметить, что Российский экологический оператор выступает в качестве экологического партнера фестиваля «Таврида.АРТ», который проводится в Крыму с 26 по 28 июля текущего года. На площадке организован раздельный сбор отходов, проводятся различные экологические мероприятия, мастер-классы и лекции.