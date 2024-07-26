Приговорённый к тюрьме белгородец заплатит 1 млн рублей едва не убитой им жене

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Житель Шебекинского горокруга на почве ревности нанёс своей супруге не менее семи ударов металлической гантелью по всему телу. Женщина получила тяжёлые травмы и даже перестала подавать признаки жизни. Мужчина подумал, что она уже скончалась, и скрылся с места преступления. Однако сотрудники полиции, прибывшие на место, оперативно вызвали скорую помощь. Потерпевшая выжила.
Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении шебекинца, которого обвинили в покушении на убийство.
Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.