Приговорённый к тюрьме белгородец заплатит 1 млн рублей едва не убитой им жене

Житель Шебекинского горокруга на почве ревности нанёс своей супруге не менее семи ударов металлической гантелью по всему телу. Женщина получила тяжёлые травмы и даже перестала подавать признаки жизни. Мужчина подумал, что она уже скончалась, и скрылся с места преступления. Однако сотрудники полиции, прибывшие на место, оперативно вызвали скорую помощь. Потерпевшая выжила.