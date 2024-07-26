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Published Сегодня, 13:03

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Гантели

Приговорённый к тюрьме белгородец заплатит 1 млн рублей едва не убитой им жене

26 июля 2024, 13:03
Фото: 1MI
Гантели

Белгородца осудили за покушение на убийство супруги

В Белгородской области произошло жестокое преступление. Мужчина на почве ревности избил свою супругу металлической гантелью. К счастью, её удалось спасти медикам. Подробности дела рассказали в прокуратуре Белгородской области.

Житель Шебекинского горокруга на почве ревности нанёс своей супруге не менее семи ударов металлической гантелью по всему телу. Женщина получила тяжёлые травмы и даже перестала подавать признаки жизни. Мужчина подумал, что она уже скончалась, и скрылся с места преступления. Однако сотрудники полиции, прибывшие на место, оперативно вызвали скорую помощь. Потерпевшая выжила.

Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении шебекинца, которого обвинили в покушении на убийство.

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

В Белгороде осудили мужчину за то, что он пытался убить свою жену гантелей
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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Происшествия#Преступление#Покушение на убийство#Белгород#Шебекинский горокруг#Гантель
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