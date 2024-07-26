Правительство увеличит выплаты пострадавшим от ЧС и терактов

Кроме того, проиндексируют размер единовременных выплат для людей, которые пострадали в результате ЧС или террористических актов, а также для членов семей погибших. Родственникам погибших будет полагаться 1,5 миллиона рублей. Если в результате происшествия пострадавшему был причинён вред здоровью средней или тяжёлой степени, размер компенсации увеличится с 400 тысяч до 600 тысяч рублей на человека, в случае лёгкого вреда — с 200 тысяч до 300 тысяч рублей.