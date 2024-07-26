Правительство увеличит выплаты пострадавшим от ЧС и терактов

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Правительство Российской Федерации издало постановление, согласно которому размер выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и террористических актов, увеличится в полтора раза.
Теперь граждане, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций и терактов, смогут получить единовременную материальную помощь в размере не 10 тысяч, а 15 тысяч рублей на человека. При частичной утрате имущества размер выплаты вместо 50 тысяч составит 75 тысяч рублей, а при полной утрате — 150 тысяч рублей вместо 100 тысяч, как было раньше.
Кроме того, проиндексируют размер единовременных выплат для людей, которые пострадали в результате ЧС или террористических актов, а также для членов семей погибших. Родственникам погибших будет полагаться 1,5 миллиона рублей. Если в результате происшествия пострадавшему был причинён вред здоровью средней или тяжёлой степени, размер компенсации увеличится с 400 тысяч до 600 тысяч рублей на человека, в случае лёгкого вреда — с 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
С августа также у работающих пожилых граждан вырастут пенсии. Повышение затронет пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Величина прибавки будет зависеть от размера заработной платы пенсионера.