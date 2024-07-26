bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Правительство увеличит выплаты пострадавшим от ЧС и терактов

Правительство увеличит выплаты пострадавшим от ЧС и терактов

26 июля 2024, 09:42
Фото: 1MI
Правительство России приняло решение увеличить в полтора раза размер выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и терактах. Кроме того, выплаты дополнительно проиндексируют. Теперь, например, родственникам погибших будет полагаться 1,5 миллиона рублей, а не 1 миллион, как было раньше.
Сюжет
Выплаты

Правительство Российской Федерации издало постановление, согласно которому размер выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и террористических актов, увеличится в полтора раза.

Теперь граждане, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций и терактов, смогут получить единовременную материальную помощь в размере не 10 тысяч, а 15 тысяч рублей на человека. При частичной утрате имущества размер выплаты вместо 50 тысяч составит 75 тысяч рублей, а при полной утрате — 150 тысяч рублей вместо 100 тысяч, как было раньше.

Кроме того, проиндексируют размер единовременных выплат для людей, которые пострадали в результате ЧС или террористических актов, а также для членов семей погибших. Родственникам погибших будет полагаться 1,5 миллиона рублей. Если в результате происшествия пострадавшему был причинён вред здоровью средней или тяжёлой степени, размер компенсации увеличится с 400 тысяч до 600 тысяч рублей на человека, в случае лёгкого вреда — с 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

С августа также у работающих пожилых граждан вырастут пенсии. Повышение затронет пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Величина прибавки будет зависеть от размера заработной платы пенсионера.

С августа у некоторых пожилых граждан вырастут пенсии: кого коснутся изменения
Узнать подробнее
Читайте также:
Пособие по уходу за ребёнком: кто может получить, сколько и где оформлятьБелгородская область попала в топ-3 по сумме выплат за ущерб от заморозковВ Белгородской области расширили список получателей выплат на аренду жилья
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Индексация#Пострадавшие#Правительство#Россия#Выплаты#Чрезвычайные ситуации#Материальная помощь#Террористические акты
Подпишитесь
На что жалуетесь? На жару: белгородским медучреждениям добавят кондиционеров
Сегодня, 09:34
Где найти документ об ограничении въезда в 14 населённых пунктов Белгородской области
Сегодня, 09:13
«Делал свою работу»: водитель — о спасении пассажиров автобуса, который атаковал дрон
Сегодня, 07:39
Старооскольская таксистка заявила, что её избил пассажир, отказавшись платить 20 руб.
Сегодня, 08:50
«Нужна ли мирная повестка, когда война идёт?» Гладков ответил на вопрос белгородцев
Сегодня, 06:40
Путёвка в будущее: почему абитуриентам нужно выбрать БГТУ имени Шухова в Белгороде?
Сегодня, 08:22