Осуждённая за подкуп сотрудница больницы в Белгороде не смогла обжаловать приговор

Сотрудницу больницы в Белгороде приговорили к условному сроку и штрафу

Речь идёт о работнице лаборатории областной больницы святителя Иоасафа. Следствие установило, что она причастна к получению материальных ценностей на 1 млн рублей от фирмы взамен на лоббирование её интересов. Приговор пытались обжаловать.