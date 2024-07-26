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Published Сегодня, 11:52

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Суд

Осуждённая за подкуп сотрудница больницы в Белгороде не смогла обжаловать приговор

26 июля 2024, 11:52
Фото: 1MI
Суд

Сотрудницу больницы в Белгороде приговорили к условному сроку и штрафу

Речь идёт о работнице лаборатории областной больницы святителя Иоасафа. Следствие установило, что она причастна к получению материальных ценностей на 1 млн рублей от фирмы взамен на лоббирование её интересов. Приговор пытались обжаловать.
Сюжет
Штраф

Силовики ФСБ раскрыли преступную схему с участием должностного лица клинико-диагностической лаборатории областной больницы в Белгороде. Установлено, что фигурант дела была причастна к получению материальных ценностей на сумму более 1 млн рублей.

Их в качестве вознаграждения передал представитель одной из фирм, занимающейся поставкой медоборудования. Взамен требовалось пролоббировать интересы компании при проведении закупок.

Сотрудницу лаборатории признали виновной по статье за подкуп (ч. 6 ст. 200.5 УК РФ). Её приговорили к трём годам условно и штрафу в размере более 1 млн рублей.

Приговор пытались обжаловать. Однако Белгородский областной суд оставил его без изменений. Приговор вступил в силу.

Ранее сообщалось, что некий бизнесмен передал двум заведующим клинико-диагностическими лабораториями деньги, имущество и оказал услуги имущественного характера на сумму свыше 1,4 млн рублей. Против него тоже возбудили уголовное дело.

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