На что жалуетесь? На жару: белгородским медучреждениям добавят кондиционеров

Как нам сообщили в региональном правительстве, с 1 июня 2024 года региональное министерство здравоохранения рассмотрело 25 обращений, в которых содержались жалобы на недостаточность мощности кондиционеров в медучреждениях для комфортных условий пребывания в них пациентов и персонала.