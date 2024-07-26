«Макфой» теперь будет управлять белгородец

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В агрохолдинге «Макфа», который раньше принадлежал семьям экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова, произошли кадровые перестановки.
Новым управляющим АО «Макфа» стал Сергей Овчаренко, ранее занимавший должность исполнительного директора АО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» в Белгородской области. Его предшественник Антон Белоусов покинул свой пост по собственному желанию.
По словам представителя компании, обстановка на предприятии спокойная, сотрудники продолжают работать в обычном режиме. Никаких увольнений или ужесточения контроля не происходит.
Новые владельцы также назначили руководителей для каждого направления деятельности организации. Предыдущие топ-менеджеры остались в компании в качестве исполнительных директоров.