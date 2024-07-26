«Макфой» теперь будет управлять белгородец

Сергей Овчаренко стал управляющим АО «Макфа»

В агрохолдинге «Макфа» уволился по собственному желанию управляющий. На его место поставили нового. Им стал Сергей Овчаренко, ранее исполнительный директор старооскольского хлебокомбината. Подробности рассказывает «Правда УрФО».