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Продукция агрохолдинга «Макфа»

«Макфой» теперь будет управлять белгородец

26 июля 2024, 07:01
Фото: 1MI
Продукция агрохолдинга «Макфа»

Сергей Овчаренко стал управляющим АО «Макфа»

В агрохолдинге «Макфа» уволился по собственному желанию управляющий. На его место поставили нового. Им стал Сергей Овчаренко, ранее исполнительный директор старооскольского хлебокомбината. Подробности рассказывает «Правда УрФО».

В агрохолдинге «Макфа», который раньше принадлежал семьям экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова, произошли кадровые перестановки.

Новым управляющим АО «Макфа» стал Сергей Овчаренко, ранее занимавший должность исполнительного директора АО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» в Белгородской области. Его предшественник Антон Белоусов покинул свой пост по собственному желанию.

По словам представителя компании, обстановка на предприятии спокойная, сотрудники продолжают работать в обычном режиме. Никаких увольнений или ужесточения контроля не происходит.

Новые владельцы также назначили руководителей для каждого направления деятельности организации. Предыдущие топ-менеджеры остались в компании в качестве исполнительных директоров.

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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Экономика#Агрохолдинг#Кадры#Бизнес#Россия#Управление#Перестановки
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