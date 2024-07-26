Куда увезут белгородских детей и решат ли проблему с невыносимой жарой в больницах?

Конец рабочей недели выдался относительно спокойным. Скоро более двух тысяч белгородских детей поедут в Санкт-Петербург, Подмосковье и на Кавказ. Громкий инцидент с избиением таксистки пассажиром в Старом Осколе прокомментировала полиция. А пациенты жалуются на жару в больницах области.

Куда увезут белгородских детей? Таксистку избил пассажир в Старом Осколе Жара в больницах