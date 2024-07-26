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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Куда увезут белгородских детей и решат ли проблему с невыносимой жарой в больницах?

Куда увезут белгородских детей и решат ли проблему с невыносимой жарой в больницах?

26 июля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Конец рабочей недели выдался относительно спокойным. Скоро более двух тысяч белгородских детей поедут в Санкт-Петербург, Подмосковье и на Кавказ. Громкий инцидент с избиением таксистки пассажиром в Старом Осколе прокомментировала полиция. А пациенты жалуются на жару в больницах области.

Куда увезут белгородских детей?

Более двух тысяч детей из Белгородской области отправятся в детские лагеря, расположенные в разных регионах России.

Речь идёт о Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Пензенской областях, а также республиках Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

Сейчас школы, министерства и управления образования устанавливают контакты для организации поездок детей.

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Таксистку избил пассажир в Старом Осколе

В мае 2024 года в Старом Осколе произошла странная история. Водительница такси «Максим» Ирина приехала на заказ, но поездка завершилась неудачно.

По словам женщины, пассажир отказался платить за багаж 20 рублей, обругал и избил её. Водительница опубликовала своё фото с «фингалом» под глазом, написала заявление в полицию и потребовала придать инцидент огласке. Также Ирина выложила фото, предположительно, объяснительной агрессивного пассажира. Версии пострадавшей и и нападавшего разнятся.

Ситуацию прокомментировали правоохранительные органы. Сотрудники провели проверку и составили на 32-летнего пассажира административный материал по статье «Побои» (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Суд назначил ему наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Старооскольская таксистка заявила, что её избил пассажир, отказавшись платить 20 руб.
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Жара в больницах

Как сообщили Бел.Ру в областном правительстве, с начала лето региональное министерство здравоохранения рассмотрело 25 обращений по поводу плохой работы кондиционеров белгородских больницах.

Жалобы от пациентов поступали в отношении 11 учреждений. В правительстве сообщили, что сейчас планируют закупить и смонтировать дополнительные системы кондиционирования до конца лета 2024 года.

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