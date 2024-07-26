Две собаки участника СВО загадочным образом пропали из приюта в Белгородской области

Жительница Губкина рассказала о загадочном исчезновении двух собак из городского приюта для безнадзорных животных. По словам Ольги, в апреле 2024 года в приют привезли двух собак, принадлежащих участнику специальной военной операции. Ветеринарная станция предоставила транспорт для перевозки собак, а хозяин сам приехал в приют и помог разместить животных, попросив присмотреть за ними до своего возвращения.