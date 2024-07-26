Две собаки участника СВО загадочным образом пропали из приюта в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Жительница Губкина рассказала о загадочном исчезновении двух собак из городского приюта для безнадзорных животных. По словам Ольги, в апреле 2024 года в приют привезли двух собак, принадлежащих участнику специальной военной операции. Ветеринарная станция предоставила транспорт для перевозки собак, а хозяин сам приехал в приют и помог разместить животных, попросив присмотреть за ними до своего возвращения.
Но в июле, как утверждает женщина, собак из приюта вывезли. Две недели назад общественные инспекторы Росприроднадзора составили акт и передали его в «Зеленстрой». Информации о местонахождении собак нет до сих пор.
«Домашние животные, поступившие в приют, не могут быть выпущены, их выбросили, а за выброшенных животных в Белгородской области существует штраф — до 30 тысяч рублей. Собаки домашние, не приспособлены к выживанию на улице, не имеют навыков добывать пищу. Это жестокое обращение с животными», — написала Ольга.
Женщине ответили представители администрации Губкина. Они сообщили, что, по информации МБУ «Губкин-Зеленстрой», собаки были размещены в приюте не по просьбе хозяина, а по программе «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат».
Животные, о которых вы пишите, были размещены по программе ОСВВ и выпущены в срок на место где производился отлов.
администрация города Губкина
Ольга считает, что данные сфальсифицированы: животных забирали из домовладения, на автомобиле и работниками ветстанции. Возмущённая жительница рассказала, что уже обратилась в прокуратуру и непосредственно к человеку, который вывозил собак.
Других комментариев ни администрация Губкина, ни приют для животных МБУ «Губкин-Зеленстрой» не давали.