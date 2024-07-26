Четверо подростков на самокате и мопеде пострадали после ДТП на белгородских дорогах

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Нередко участниками дорожно-транспортных происшествий становятся подростки. В Белгородской области за прошедшие сутки случилось две аварии с их участием. К счастью, обошлось без жертв.
Так, в Прохоровке на перекрёстке улиц Октябрьская и Мичурина произошло ДТП с участием электросамоката и автомобиля. По предварительной информации, вечером две девочки 13 и 15 лет выезжали на самокате со второстепенной дороги и не уступили дорогу автомобилю Lifan Solano, которым управлял 33-летний водитель.
В результате аварии оба подростка получили травмы. Их отправили в областную детскую больницу.
В Старом Осколе случилось столкновение автомобиля и мопеда. По предварительной информации, это произошло в районе 19:00 на пересечении улицы 1-й Владимирский переулок и проспекта А. Невского.
44-летняя женщина за рулём автомобиля Lada Grantа не уступила дорогу мопеду Sirius, которым управлял 14-летний подросток. В результате аварии водитель мопеда и его 14-летний пассажир получили травмы.
Мопед принадлежит отцу несовершеннолетнего водителя. На него составили административный протокол за передачу транспортного средства человеку без прав.
В городе также случилось ещё одно дорожное происшествие, но уже без участия подростков. Кроме этого, аварии зафиксировали в областном центре и в Уразово Валуйского горокруга.