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Published Сегодня, 08:29

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Самокат

Четверо подростков на самокате и мопеде пострадали после ДТП на белгородских дорогах

26 июля 2024, 08:29
Фото: 1MI
Самокат

В Белгородской области подростки стали участниками двух ДТП

За вчерашний день, 25 июля, в регионе стали участниками ДТП несколько подростков. Происшествия случились в Прохоровском районе и Старооскольском горокруге. К счастью, все остались живы. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

Нередко участниками дорожно-транспортных происшествий становятся подростки. В Белгородской области за прошедшие сутки случилось две аварии с их участием. К счастью, обошлось без жертв.

Так, в Прохоровке на перекрёстке улиц Октябрьская и Мичурина произошло ДТП с участием электросамоката и автомобиля. По предварительной информации, вечером две девочки 13 и 15 лет выезжали на самокате со второстепенной дороги и не уступили дорогу автомобилю Lifan Solano, которым управлял 33-летний водитель.

В результате аварии оба подростка получили травмы. Их отправили в областную детскую больницу.

В Старом Осколе случилось столкновение автомобиля и мопеда. По предварительной информации, это произошло в районе 19:00 на пересечении улицы 1-й Владимирский переулок и проспекта А. Невского.

44-летняя женщина за рулём автомобиля Lada Grantа не уступила дорогу мопеду Sirius, которым управлял 14-летний подросток. В результате аварии водитель мопеда и его 14-летний пассажир получили травмы.

Мопед принадлежит отцу несовершеннолетнего водителя. На него составили административный протокол за передачу транспортного средства человеку без прав.

В городе также случилось ещё одно дорожное происшествие, но уже без участия подростков. Кроме этого, аварии зафиксировали в областном центре и в Уразово Валуйского горокруга.

Стали известны подробности ДТП рядом с Соборной площадью в Белгороде
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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Старый Оскол#Подростки#Аварии#Прохоровка#Мопед#Белгород#Электросамокат
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