Четверо подростков на самокате и мопеде пострадали после ДТП на белгородских дорогах

Так, в Прохоровке на перекрёстке улиц Октябрьская и Мичурина произошло ДТП с участием электросамоката и автомобиля. По предварительной информации, вечером две девочки 13 и 15 лет выезжали на самокате со второстепенной дороги и не уступили дорогу автомобилю Lifan Solano, которым управлял 33-летний водитель.