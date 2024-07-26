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Posted 26 июля, 16:06

Published 26 июля, 16:06

Modified 26 июля, 16:06

Updated 26 июля, 16:06

Банк России

Белгородцы жалуются на ОСАГО и отказы в кредитных каникулах

26 июля 2024, 16:06
Фото: 1MI. Банк России

Банк России принял 764 обращения от белгородцев за полгода

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Банк россии
В Банке России поделились сравнительными расчётами по количеству обращений граждан. Выяснилось, что в Белгородской области снизилось число жалоб на страховщиков и МФО. Вместе с тем белгородцы немного активнее начали жаловаться на банки.

За первые шесть месяцев 2024 года жители региона отправили в Банк России 764 обращения. Это на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Больше половины обращений (491 заявление) касались работы банков. Белгородцы жаловались на проблемы с погашением долга, навязывание дополнительных услуг при оформлении договора и отказ в кредитных каникулах.

В то же время количество вопросов к работе микрофинансовых организаций сократилось. В январе — июне 2024 года белгородцы направили 123 обращения по этой теме, а в аналогичном периоде прошлого года таких жалоб было 151.

Количество вопросов к страховым компаниям значительно уменьшилось. С января по июнь 2024 года от жителей региона было получено 111 заявлений, большинство из которых касалось ОСАГО. Люди жаловались на долгие сроки ремонта при возмещении ущерба в натуральной форме и неправильное применение коэффициента бонус-малус при заключении договора.

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#Белгородская область#Экономика#Микрофинансовые организации#Банк россии#ОСАГО#Кредиты#Жалобы#Белгород#Кредитные каникулы
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