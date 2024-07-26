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Modified Сегодня, 16:10

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Аурика или Новопангея: какими будут континенты Земли через миллионы лет?

Аурика или Новопангея: какими будут континенты Земли через миллионы лет?

26 июля 2024, 16:10
Фото: Изображение Midjourney
За прошедшие годы континенты значительно мигрировали со своих изначальных мест, но они всё ещё занимают не конечную свою остановку, а продолжат и дальше смещаться. Компьютерное моделирование дало приблизительно понять, как Земля будет выглядеть через 250 миллионов лет.

Компьютерное моделирование позволило увидеть то, как континенты Земли будут выглядеть спустя 250 миллионов лет, однако эта картинка неточная. Учёные до сих пор многое не знают о поведении тектонических плит, поэтому сделать точные предположения пока нельзя.

Профессор геологии Дэмиан Нэнс считает, что в будущем вполне возможно воссоединение всех или большинства континентов в один. К такому же выводу пришло и компьютерное моделирование. Оно показало, что спустя годы образуется суперконтинент под названием Аурика — он расположится вблизи земного экватора.

Возможное смещение континентов
Видео: mashable.com

Во втором сценарии через 250 миллионов лет образуется суперконтинент под названием Амасия, в котором будут все континенты, кроме Антарктиды, в третьем — континент Новопангея, а в четвёртом — континент Пангея Ультима, где будет наблюдаться сильная жара, частое извержение вулканов и отсутствие морей в центре континента, что может привести к вымиранию людей и млекопитающих.

Континент НовопангеяКонтинент Новопангея
Континент АмасияКонтинент Амасия
Континент Новопангея
Фото: mashable.com

При этом на континенте Пангея, который был на Земле миллионы лет назад, тоже, вполне вероятно, были неподходящие для жизни условия, однако это не мешало жить динозаврам и млекопитающим.

Добавим, что компьютерное моделирование показало не конечную точку всех континентов, а только промежуточную: они и дальше продолжат двигаться, но уже в иных направлениях. Учёные считают, что за всю историю Земли будет около семи циклов суперконтинентов: четыре из них, вероятно, уже прошли.

Источник: mashable.com.

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