Аурика или Новопангея: какими будут континенты Земли через миллионы лет?

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Компьютерное моделирование позволило увидеть то, как континенты Земли будут выглядеть спустя 250 миллионов лет, однако эта картинка неточная. Учёные до сих пор многое не знают о поведении тектонических плит, поэтому сделать точные предположения пока нельзя.
Профессор геологии Дэмиан Нэнс считает, что в будущем вполне возможно воссоединение всех или большинства континентов в один. К такому же выводу пришло и компьютерное моделирование. Оно показало, что спустя годы образуется суперконтинент под названием Аурика — он расположится вблизи земного экватора.
Во втором сценарии через 250 миллионов лет образуется суперконтинент под названием Амасия, в котором будут все континенты, кроме Антарктиды, в третьем — континент Новопангея, а в четвёртом — континент Пангея Ультима, где будет наблюдаться сильная жара, частое извержение вулканов и отсутствие морей в центре континента, что может привести к вымиранию людей и млекопитающих.
При этом на континенте Пангея, который был на Земле миллионы лет назад, тоже, вполне вероятно, были неподходящие для жизни условия, однако это не мешало жить динозаврам и млекопитающим.
Добавим, что компьютерное моделирование показало не конечную точку всех континентов, а только промежуточную: они и дальше продолжат двигаться, но уже в иных направлениях. Учёные считают, что за всю историю Земли будет около семи циклов суперконтинентов: четыре из них, вероятно, уже прошли.
Источник: mashable.com.