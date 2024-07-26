Аурика или Новопангея: какими будут континенты Земли через миллионы лет?

Во втором сценарии через 250 миллионов лет образуется суперконтинент под названием Амасия, в котором будут все континенты, кроме Антарктиды, в третьем — континент Новопангея, а в четвёртом — континент Пангея Ультима, где будет наблюдаться сильная жара, частое извержение вулканов и отсутствие морей в центре континента, что может привести к вымиранию людей и млекопитающих.