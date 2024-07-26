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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

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Апокалипсис близко? Ослабление Гольфстрима может привести к замерзанию Европы

Апокалипсис близко? Ослабление Гольфстрима может привести к замерзанию Европы

26 июля 2024, 10:28
Фото: 1MI
Как ослабление Гольфстрима может привести к сильному похолоданию и причём здесь изменение климата? Соответствующее исследование провели учёные, во время которого вспомнили, как ледниковый период на планете проходил 20 тысяч лет назад.

Учёные из Великобритании пришли к заключению, что изменение окружающей среды может привести к глубокой заморозке Европы. Всё дело в теплом морском потоке в Атлантическом океане, который называется Гольфстрим. Он может очень чутко реагировать на изменения климата: глобальное потепление может нарушить его работу, что приведёт к падению температуры в этом районе на 15 градусов.

Ведущий исследователь Джек Уортон отметил, что ослабление ветров может свидетельствовать и об ослаблении Гольфстрима — это и приведёт к замерзанию Европы. Такие результаты исследователи получили с помощью климатических моделей.

Благодаря Гольфстриму температура в Европе существенно выше, чем если бы его не было. Но в настоящее время его морские потоки уже ослабли. Учёные решили проанализировать, как изменения климата в прошлом повлияли на Гольфстрим, чтобы понять, чем стоит ожидать.

Ледниковый период на Земле случился примерно 20 тысяч лет назад: в то время Северное полушарие было покрыто толстым слоем льда. При этом температура, по мнению исследователей, в те времена могла быть ещё ниже — от этого планету уберёг Гольфстрим.

Примечательно, что во время последнего ледникового периода тёплый морской поток в Атлантическом океане был мощнее как раз из-за сильных ветров в субтропической части Северной Атлантики. Это привело к более успешному переносу тепла на север.

Во время последнего ледникового периода субтропический пояс оказался сильнее субполярного. Поэтому в этот раз учёные готовятся к тому, что глобальное потепление также нарушит этот механизм — это и приведёт к сильному ослаблению Гольфстрима.

Кроме того, ослабление Гольфстрима негативно сказывается на сельском хозяйстве и погодных условиях на континенте, что может привести к подъёму уровня океанов у побережья США, наводнениям, потеплению и засухе.

Источник: журнал Nature.

Напомним, что глобальное потепление уже началось: об этом говорит ряд исследователей. Они отмечают, что самую высокую температуру зафиксировали в 2023 году — она оказалась на 1,45 градусов выше, чем ранее. Наблюдалась и повышенная смертность: за последние 20 лет от жары погибли на 30% больше людей.

Наиболее опасной, по прогнозам учёных, температура может стать уже в 2030-х годах, потому что интенсивность экстремальных погодных явлений будет расти в геометрической прогрессии.

Опасно будет уже в 2030-х годах? Что стоит знать о глобальном потеплении
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