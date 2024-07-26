Апокалипсис близко? Ослабление Гольфстрима может привести к замерзанию Европы

Учёные из Великобритании пришли к заключению, что изменение окружающей среды может привести к глубокой заморозке Европы. Всё дело в теплом морском потоке в Атлантическом океане, который называется Гольфстрим. Он может очень чутко реагировать на изменения климата: глобальное потепление может нарушить его работу, что приведёт к падению температуры в этом районе на 15 градусов.