Весил с КамАЗ и имел железные зубы? Вы далеко не всё знаете о тираннозаврах

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Исследования палеонтологов показали, что самая крупная особь тираннозавра могла на 70% весить больше, чем считалось ранее. Если это правда, то масса динозавра достигала 15 тонн вместо 8,8 тонны. При этом не только вес тираннозавра мог быть больше, но и его длина: тело крупной особи могло достигать 15 метров в длину вместо 12.
Однако на этом открытия не заканчиваются: исходя из эксперимента, у особи могли быть покрытые железом зубы. Такое открытие исследователи сделали на основе комодских варанов, чьи зазубренные края зубов покрыты железом.
«Мы хотим использовать это сходство, чтобы узнать больше о том, как могли питаться плотоядные динозавры и использовали ли они железо в своих зубах так же, как комодский варан. К сожалению, используя имеющиеся у нас на данный момент технологии, мы не можем определить, содержали ли окаменелые зубы динозавров большое количество железа», — отметил доктор Аарон Леблан.