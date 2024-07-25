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Весил с КамАЗ и имел железные зубы? Вы далеко не всё знаете о тираннозаврах

Весил с КамАЗ и имел железные зубы? Вы далеко не всё знаете о тираннозаврах

25 июля 2024, 09:19
Фото: Kandinsky
Учёные воспользовались компьютерным моделированием и выяснили, какой максимальный вес мог быть у тираннозавра. Оказалось, что он мог быть на 70% тяжелее, чем было известно ранее. Подробности сообщили в издании Mail Online.

Исследования палеонтологов показали, что самая крупная особь тираннозавра могла на 70% весить больше, чем считалось ранее. Если это правда, то масса динозавра достигала 15 тонн вместо 8,8 тонны. При этом не только вес тираннозавра мог быть больше, но и его длина: тело крупной особи могло достигать 15 метров в длину вместо 12.

Однако на этом открытия не заканчиваются: исходя из эксперимента, у особи могли быть покрытые железом зубы. Такое открытие исследователи сделали на основе комодских варанов, чьи зазубренные края зубов покрыты железом.

«Мы хотим использовать это сходство, чтобы узнать больше о том, как могли питаться плотоядные динозавры и использовали ли они железо в своих зубах так же, как комодский варан. К сожалению, используя имеющиеся у нас на данный момент технологии, мы не можем определить, содержали ли окаменелые зубы динозавров большое количество железа», — отметил доктор Аарон Леблан.
Размеры тираннозавраРазмеры тираннозавра
Размеры тираннозавра
Фото: Mail Online
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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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