Весил с КамАЗ и имел железные зубы? Вы далеко не всё знаете о тираннозаврах

Исследования палеонтологов показали, что самая крупная особь тираннозавра могла на 70% весить больше, чем считалось ранее. Если это правда, то масса динозавра достигала 15 тонн вместо 8,8 тонны. При этом не только вес тираннозавра мог быть больше, но и его длина: тело крупной особи могло достигать 15 метров в длину вместо 12.