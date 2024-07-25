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В мэрии ответили на претензии белгородцев о школе на уникальном участке

В Белгороде всё-таки построят на старинном болоте школу для одарённых детей?

25 июля 2024, 17:02
Фото: 1MI

В мэрии ответили на претензии белгородцев о школе на уникальном участке

В апреле белгородцев возмутили планы по строительству школы на старинном болоте с редкими растениями и животными. После их возмущений строительство решили отменить. Однако белгородцы заподозрили, что строительство всё-таки продолжат. Так это или нет, ответили в мэрии.

Белгородцам не даёт покоя вопрос: как на месте болота Липки (Моховое) могут проводить строительство школы? На этом месте растут редкие растения и обитают различные животные из Красной книги. Самому же болоту насчитывается около пяти тысяч лет.

«Как можно допустить строительство в таком уникальном месте?» — задалась вопросом белгородка.

Судя по ответу мэрии Белгорода, от планов по строительству школы на улице Песчаной всё же не отказались. В администрации назвали кадастровые номера земельных участков:

  • 31:16:0000000:5472;
  • 31:16:0000000:5470;
  • 31:16:0218012:130;
  • 31:16:0000000:5471.
«Возможность или невозможность строительства будет определена при проведении государственной экспертизы проекта», — добавили в мэрии.

Напомним, что на месте болота в урочище Сосновка планировалось построить школу для одарённых детей. При этом на территории зафиксировано не менее 10 видов растений из Красной книги Белгородской области, там также проживают не менее восьми видов позвоночных животных из региональной Красной книги. Ещё в апреле мэр Белгорода обещал разобраться в этой проблеме.

В конце апреля же строительство школы отменили без указания причины. На работы планировалось выделить 91,7 млн рублей.

В Белгороде «передумали» строить школу для одарённых детей?
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Школа#Новости Белгорода#Белгород#Одарённые дети#Болото
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