В Белгороде всё-таки построят на старинном болоте школу для одарённых детей?

Напомним, что на месте болота в урочище Сосновка планировалось построить школу для одарённых детей. При этом на территории зафиксировано не менее 10 видов растений из Красной книги Белгородской области, там также проживают не менее восьми видов позвоночных животных из региональной Красной книги. Ещё в апреле мэр Белгорода обещал разобраться в этой проблеме.