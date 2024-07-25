«Телефон подарил в коридоре»: свидетель по делу экс-мэра Иванова выступил в суде

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В деле экс-мэра Белгорода, которого ранее обвинили во взяточничестве, появились новые подробности. В суде опросили свидетеля — Александра Барыбина. Он вместе с Ивановым ранее был соучредителем компании «Факториал». На смену её пришёл «ПромАгроСтрой», который фигурирует в деле.
Защита начала опрос свидетеля в лице Барыбина с вопросов о деньгах, которые, по версии следствия, он получил от Иванова за автомобиль BMW. Свидетель заявил, что на эти деньги построили дом для бывшей жены Иванова — Элины Петросян.
«Назначение платежа прослеживается по бухгалтерии. Я знаю точно, что они не могут быть оприходованы за автомобиль, которого не существовало», — заявил Барыбин.
Однако защитник экс-мэра утверждал, что деньги всё же перевели на счёт «ПромАгроСтрой» в качестве оплаты за машину.
Затем прозвучали вопросы о телефоне и ноутбуке, которые свидетель якобы передавал в качестве взяток бывшему мэру. Адвокат спросил, за что Барыбин передал Иванову ультрабук Lenovo. Свидетель ответил, что это был подарок «за лояльное отношение» в конце 2019 года.
«Всё, что есть в материалах уголовного дела — ультрабук, телефон и автомобиль — все материальные ценности по факту были переданы за лояльное отношение. Грубо говоря, чтобы получать займы и продолжать работать», — пояснил Барыбин.
Что касается телефона, то свидетель заявил, что передал его в день рождения Иванова. Причём произошло это в коридоре, так как мероприятие было массовым и требовалось не привлекать внимания.
Обвиняемый завёл речь о прибыльных объектах, за которые, по версии следствия, свидетелю был передан автомобиль. Свидетель сообщил, что речь шла об индивидуальных жилых домах. В ходе разговора выяснилось, что конкретные объекты не обсуждались.
По итогам спора Антон Иванов заявил, что свидетель ввёл суд в заблуждение. В результате судья попросил «не делать концерт из суда».
Обвиняемый заявил, что остались вопросы к свидетелю. При необходимости сторона защиты будет ходатайствовать о его повторном вызове в суд.