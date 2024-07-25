При ремонте дорог в Белгородском районе используют «неработающий» завод в Майском?

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Белгородцы вновь бьют тревогу из-за ситуации с асфальтовым заводом. Жители региона подозревают, что его могут использовать при ремонте дорог в Белгородском районе. При этом местные чиновники ранее утверждали, что завод закрыт.
«Прокуратура и Роспотребнадзор выносили представления и протоколы о незаконности этого завода! Губернатор неоднократно обещал его перенести! Возможно, присутствует коррупционная составляющая?! Примите меры! Происходит причинение вреда здоровью и благополучию граждан!» — пишет обеспокоенный белгородец. Он также поделился кадрами с места.
Глава Белгородского района Анна Куташова сообщила, что вопрос переноса асфальтового завода в другое место всё ещё находится в работе. Информацию о возможных нарушениях поручили проверить компетентным органам.
Сведения о возможных нарушениях при работе асфальтового завода уже переданы в Роспотребнадзор, Росприроднадзор. На сегодняшний день подрядная организация выполняет условия договора, согласно графику выполнения работ, претензий к качеству производства ремонтных работ на сегодняшний день нет, поэтому оснований для расторжения договора нет.
Анна Куташова
Белгородцы ранее уже жаловались на работу асфальтового завода. Они утверждали, что он полноценно работает и в подтверждение публиковали соответствующие фото и видео. Однако Куташова отвечала, что приехавшие на место для проверки жалобы чиновники не подтвердили факт работы завода.
К слову, Роспотребнадзор уже проверял асфальтзавод. По информации ведомства, факт работы асфальтосмесительной установки не подтвердился.