При ремонте дорог в Белгородском районе используют «неработающий» завод в Майском?

Роспотреб и Росприроднадзор попросили проверить асфальтзавод под Белгородом

Жители продолжают упоминать в соцсетях асфальтовый завод в Майском, который продолжает дымить, несмотря ни на что. Со слов белгородцев, его могут использовать для строительства дорог в Белгородском районе. Но как, если он официально не работает? Ответ дала глава района.