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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Асфальтовый завод

При ремонте дорог в Белгородском районе используют «неработающий» завод в Майском?

25 июля 2024, 12:09
Фото: управление Роспотребнадзора по Белгородской области
Асфальтовый завод

Роспотреб и Росприроднадзор попросили проверить асфальтзавод под Белгородом

Жители продолжают упоминать в соцсетях асфальтовый завод в Майском, который продолжает дымить, несмотря ни на что. Со слов белгородцев, его могут использовать для строительства дорог в Белгородском районе. Но как, если он официально не работает? Ответ дала глава района.

Белгородцы вновь бьют тревогу из-за ситуации с асфальтовым заводом. Жители региона подозревают, что его могут использовать при ремонте дорог в Белгородском районе. При этом местные чиновники ранее утверждали, что завод закрыт.

«Прокуратура и Роспотребнадзор выносили представления и протоколы о незаконности этого завода! Губернатор неоднократно обещал его перенести! Возможно, присутствует коррупционная составляющая?! Примите меры! Происходит причинение вреда здоровью и благополучию граждан!» — пишет обеспокоенный белгородец. Он также поделился кадрами с места.

Глава Белгородского района Анна Куташова сообщила, что вопрос переноса асфальтового завода в другое место всё ещё находится в работе. Информацию о возможных нарушениях поручили проверить компетентным органам.

Сведения о возможных нарушениях при работе асфальтового завода уже переданы в Роспотребнадзор, Росприроднадзор. На сегодняшний день подрядная организация выполняет условия договора, согласно графику выполнения работ, претензий к качеству производства ремонтных работ на сегодняшний день нет, поэтому оснований для расторжения договора нет.
Анна Куташова

Белгородцы ранее уже жаловались на работу асфальтового завода. Они утверждали, что он полноценно работает и в подтверждение публиковали соответствующие фото и видео. Однако Куташова отвечала, что приехавшие на место для проверки жалобы чиновники не подтвердили факт работы завода.

К слову, Роспотребнадзор уже проверял асфальтзавод. По информации ведомства, факт работы асфальтосмесительной установки не подтвердился.

Асфальтовый заводАсфальтовый завод
Асфальтовый завод
Фото: Альберт Мирошников / Страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Загадочная история с асфальтзаводом: что говорят белгородцы, чиновники и Роспотреб?
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#Татьяна Вознюк#Общество#Роспотребнадзор#Белгородский район#Майский#Белгород#Асфальтовый завод#Анна Куташова
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