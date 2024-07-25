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Пострадавший в «Мега Гринне» белгородец отсудил у корпорации 900 тысяч рублей

Пострадавший в «Мега Гринне» белгородец отсудил у корпорации 900 тысяч рублей

25 июля 2024, 16:37
Фото: 1MI
Инцидент произошёл на парковке «Мега Гринна», во время которого белгородец получил тяжкий вред здоровью от сотрудника торгового центра. Сначала суд отказал пострадавшему в удовлетворении иска, но затем отреагировал на апелляционное представление от регионального прокурора.

Сотрудник АО «Корпорация „Гринн“» в своё рабочее время причинил тяжкий вред здоровью одному из посетителей торгового центра. Что именно произошло, в ведомстве не уточнили, однако известно, что происшествие случилось на парковке «Мега Гринна».

Пострадавший белгородец обратился в Октябрьский районный суд с иском к работодателю, который трудоустроил сотрудника. Мужчина потребовал возместить ему компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей, однако в удовлетворении исковых требований ему отказали.

Белгородцу помог прокурор, который обжаловал решение суда первой инстанции в апелляционном порядке. Суд удовлетворил представление прокурора и взыскал с коммерческой организации 900 тысяч рублей в пользу пострадавшего посетителя.

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#Александра Склярова#Общество#Гринн#Новости Белгорода#Компенсация#Мега гринн#Белгород#ТЦ
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