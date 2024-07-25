Пострадавший в «Мега Гринне» белгородец отсудил у корпорации 900 тысяч рублей

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Сотрудник АО «Корпорация „Гринн“» в своё рабочее время причинил тяжкий вред здоровью одному из посетителей торгового центра. Что именно произошло, в ведомстве не уточнили, однако известно, что происшествие случилось на парковке «Мега Гринна».
Пострадавший белгородец обратился в Октябрьский районный суд с иском к работодателю, который трудоустроил сотрудника. Мужчина потребовал возместить ему компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей, однако в удовлетворении исковых требований ему отказали.
Белгородцу помог прокурор, который обжаловал решение суда первой инстанции в апелляционном порядке. Суд удовлетворил представление прокурора и взыскал с коммерческой организации 900 тысяч рублей в пользу пострадавшего посетителя.