Пострадавший в «Мега Гринне» белгородец отсудил у корпорации 900 тысяч рублей

Инцидент произошёл на парковке «Мега Гринна», во время которого белгородец получил тяжкий вред здоровью от сотрудника торгового центра. Сначала суд отказал пострадавшему в удовлетворении иска, но затем отреагировал на апелляционное представление от регионального прокурора.

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