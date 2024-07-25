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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Пользователи признали шутер Concord провалом ещё до его официального выхода

Пользователи признали шутер Concord провалом ещё до его официального выхода

25 июля 2024, 13:34
Фото: скриншот трейлера Concord
Игра Concord от компании Firewalk добилась удивительного «результата»: игра ещё не вышла, но уже имеет один из самых низких рейтингов в истории PlayStation Store, пишет «Новая Хакасия».

Ни закрытое, ни открытое тестирование не убедили игроков в качестве шутера. Рейтинг опустился до одного из самых низких значений в истории магазина — 2,85 звезды. Более 40% пользователей поставили игре минимальную оценку по пятибалльной шкале.

Такое положение вещей нечасто встречается даже у самых неудачных проектов: обычно допускают выход игры на рынок, а потом уже начинают критиковать. Даже мультимедийное предложение от Sony не помогло исправить ситуацию.

Продажи игры стартуют через месяц, 23 августа, по цене в 40 долларов. По всей видимости, на этот раз Sony не стоит рассчитывать на хорошие результаты продаж.

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