Пользователи признали шутер Concord провалом ещё до его официального выхода

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Ни закрытое, ни открытое тестирование не убедили игроков в качестве шутера. Рейтинг опустился до одного из самых низких значений в истории магазина — 2,85 звезды. Более 40% пользователей поставили игре минимальную оценку по пятибалльной шкале.
Такое положение вещей нечасто встречается даже у самых неудачных проектов: обычно допускают выход игры на рынок, а потом уже начинают критиковать. Даже мультимедийное предложение от Sony не помогло исправить ситуацию.
Продажи игры стартуют через месяц, 23 августа, по цене в 40 долларов. По всей видимости, на этот раз Sony не стоит рассчитывать на хорошие результаты продаж.