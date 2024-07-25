ООО «БАС»: на Сахалине завершился интенсив «Архипелаг»

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Компания «БАС» стала участником интенсива, представив 15 сценариев использования беспилотных летательных аппаратов для гражданских целей. Среди них — доставка грузов, мониторинг линейных и водных объектов, строительных массивов, а также комплексные кадастровые работы. Наибольшим спросом пользовался мониторинг сельскохозяйственных угодий и лесных хозяйств, пишет transsibinfo.com.
В ходе панельной дискуссии компаний перспективного портфеля Фонда НТИ и экспертного сообщества было отмечено, что результаты тестирования будут влиять на федеральный рейтинг регионов по использованию беспилотных летательных аппаратов. Регионы, которые займут лидирующие позиции, получат финансовую поддержку для развития сферы беспилотной авиации на своей территории. В панельной дискуссии приняли участие представители компаний ООО «БАС», ООО «Аэролинк» и АО «ФТК».
На сахалинском аэродроме «Пушистый» команды регионов выполняли полеты согласно техническим заданиям, разрабатывали планы внедрения сценариев использования БАС и продемонстрировали практические навыки работы с дронами.
Благодаря проведению массовых испытаний дронов удалось оценить их работу в реальных условиях и отработать взаимодействие участников гражданского госзаказа на услуги БАС в формате полевых и штабных учений. На «Архипелаге-2024» ГТЛК представила первый в России маркетплейс для продажи и покупки дронов — Налетай.рф. Благодаря его функционалу в ближайший месяц станет доступной возможность покупки или продажи отечественных беспилотников и участие в льготных программах лизинга или государственного заказа.
На полях интенсива было заключено соглашение о сотрудничестве в области беспилотных авиационных систем между компаниями ООО «СТРАТУС» и ООО «БАС». В соответствии с этим документом компания «БАС» будет осуществлять эксклюзивную дистрибуцию инженерного тренажера-симулятора UAVPROF DRONE SIMULATOR в сфере беспилотной сельскохозяйственной авиации. Кроме этого, она возьмет на себя обязанности по развитию профильной системы подготовки кадров. На «Архипелаге 2024» ООО «БАС» также заключило соглашение с ООО «Техноджет». Стороны приступят к реализации проекта «Создание беспилотного многоцелевого самолета на базе „Аккорд-201“.
По словам директора по развитию гражданских проектов БАС АО «Концерн „Калашников“ Владимира Маркина, особое внимание на интенсиве было уделено сотрудничеству с регионами, а также участниками федерального уровня и компаниями, которые предоставляют эксплуатационные, операторские, маркетинговые и сервисные услуги.
Маркин отметил, что компания «БАС» является важным стратегическим партнером концерна в развитии региональных рынков.