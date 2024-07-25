ООО «БАС»: на Сахалине завершился интенсив «Архипелаг»

На полях интенсива было заключено соглашение о сотрудничестве в области беспилотных авиационных систем между компаниями ООО «СТРАТУС» и ООО «БАС». В соответствии с этим документом компания «БАС» будет осуществлять эксклюзивную дистрибуцию инженерного тренажера-симулятора UAVPROF DRONE SIMULATOR в сфере беспилотной сельскохозяйственной авиации. Кроме этого, она возьмет на себя обязанности по развитию профильной системы подготовки кадров. На «Архипелаге 2024» ООО «БАС» также заключило соглашение с ООО «Техноджет». Стороны приступят к реализации проекта «Создание беспилотного многоцелевого самолета на базе „Аккорд-201“.