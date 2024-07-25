bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Окно

«Нужно к 1 сентября отчитаться»: белгородцы вновь жалуются на ситуацию с бронеплёнкой

25 июля 2024, 07:50
Фото: 1MI
Окно

Белгородцы просят помочь поклеить бронеплёнку на окнах школ

Житель Старого Оскола задал вопрос о поклейке бронеплёнки в соцучреждениях. По его словам, плёнку заставили клеить самостоятельно, но из этого ничего не вышло.

«В Старом Осколе пришли люди, дали плёнку, показали, как клеить, и ушли — клейте сами. На следующий день плёнка отвалилась, просто нужно к 1 сентября отчитаться», — написал староосколец в соцсетях.

Глава региона напомнил, что для поклейки бронеплёнки нанимать подрядчиков не планировали. Вячеслав Гладков считает, что сотрудники социальных учреждений и родители сами должны справляться с этой задачей.

Мы с вами это делаем, потому что понимаем, что это защищает наших детей. Те родители, которые готовы в этот процесс включиться, я думаю, что это очень правильно. Те, кто не готов, никто никого не заставляет. Как плёнку наклеим с вами, так она и будет держаться. Плёнку купили, она соответствует тому, что мы уже наклеиваем её второй год. Поэтому все зависит от нас с вами, а не от кого-то другого. Поэтому, ещё раз, как выполним работу, так и будут и защищены наши дети. Я думаю, что вы со мной согласитесь.
Вячеслав Гладков

Напомним, что ранее соцобъекты из отдалённых от границы городов обязали защитить бронеплёнкой. В количестве 100 квадратных метров её закупили для Старого Оскола и Губкина.

Для неприграничных школ в Белгородской области закупили партию бронеплёнки
Узнать подробнее
Читайте также:
Обновят ли бронеплёнку на окнах в школах в Белгороде к новому учебному году?Директора белгородских школ оставляют излишки бронеплёнки «на потом» Бронеплёнка на окнах появится в удалённых от границы городах Белгородской области
#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Родители#Новости Старого Оскола#Подрядчики#Вячеслав Гладков#Соцучреждения#Бронеплёнка
Подпишитесь
«Случилась беда»: погиб человек, ещё двое ранены при утреннем обстреле Шебекино
Сегодня, 07:32
Два детских лагеря в Крыму, на которые поступили жалобы от белгородцев, проверили
Сегодня, 06:45
Беспилотник атаковал автобус в белгородском приграничье
Сегодня, 08:18
Новый скейт-парк появится в Белгороде
Сегодня, 08:01
Красиво, но недолго: цветы, которыми украсили дома в Белгороде, уже засыхают
Сегодня, 07:39
Информация для заемщиков Фонда поддержки ИЖС
Сегодня, 08:48