«Нужно к 1 сентября отчитаться»: белгородцы вновь жалуются на ситуацию с бронеплёнкой

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
«В Старом Осколе пришли люди, дали плёнку, показали, как клеить, и ушли — клейте сами. На следующий день плёнка отвалилась, просто нужно к 1 сентября отчитаться», — написал староосколец в соцсетях.
Глава региона напомнил, что для поклейки бронеплёнки нанимать подрядчиков не планировали. Вячеслав Гладков считает, что сотрудники социальных учреждений и родители сами должны справляться с этой задачей.
Мы с вами это делаем, потому что понимаем, что это защищает наших детей. Те родители, которые готовы в этот процесс включиться, я думаю, что это очень правильно. Те, кто не готов, никто никого не заставляет. Как плёнку наклеим с вами, так она и будет держаться. Плёнку купили, она соответствует тому, что мы уже наклеиваем её второй год. Поэтому все зависит от нас с вами, а не от кого-то другого. Поэтому, ещё раз, как выполним работу, так и будут и защищены наши дети. Я думаю, что вы со мной согласитесь.
Вячеслав Гладков
Напомним, что ранее соцобъекты из отдалённых от границы городов обязали защитить бронеплёнкой. В количестве 100 квадратных метров её закупили для Старого Оскола и Губкина.