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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Эдуард Голованев

Новый федеральный инспектор по Орловской области — белгородец

25 июля 2024, 12:32
Фото: пресс-службы губернатора Орловской области
Эдуард Голованев

Федеральным инспектором по Орловской области стал Эдуард Голованев

Вакансия федерального инспектора Орловской области была свободна с ноября 2023 года, когда её покинул Леонид Соломатин. Недавно стало известно, что новым инспектором станет уроженец Белгородчины — Эдуард Голованев.

Эдуарда Голованева, уроженца Белгородской области, назначили федеральным инспектором по Орловской области.

Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев представил его коллегам в формате видеоконференции.

Эдуард Голованев родился в Белгородской области, учился в Воронеже, с 2014 года работал в Крыму. Последним местом его службы был Нижний Новгород. На новом посту он будет заниматься вопросами контрактации, социальной защиты семей военнослужащих и другими темами.

Свободной должность была с ноября прошлого года. Тогда её покинул Леонид Соломатин.

Недавно ещё один белгородский след заметили в Орловской области. Мэра орловского Болхова задержали за приёмку некачественных работ. Главу города Владимира Авилова обвинили в превышении должностных полномочий и нанесении вреда бюджету на сумму 66 миллионов рублей.

Белгородский след? Мэра в Орловской области задержали за приёмку некачественных работ
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