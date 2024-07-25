Новый федеральный инспектор по Орловской области — белгородец

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Эдуарда Голованева, уроженца Белгородской области, назначили федеральным инспектором по Орловской области.
Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев представил его коллегам в формате видеоконференции.
Эдуард Голованев родился в Белгородской области, учился в Воронеже, с 2014 года работал в Крыму. Последним местом его службы был Нижний Новгород. На новом посту он будет заниматься вопросами контрактации, социальной защиты семей военнослужащих и другими темами.
Свободной должность была с ноября прошлого года. Тогда её покинул Леонид Соломатин.
Недавно ещё один белгородский след заметили в Орловской области. Мэра орловского Болхова задержали за приёмку некачественных работ. Главу города Владимира Авилова обвинили в превышении должностных полномочий и нанесении вреда бюджету на сумму 66 миллионов рублей.