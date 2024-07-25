Новый федеральный инспектор по Орловской области — белгородец

Эдуард Голованев родился в Белгородской области, учился в Воронеже, с 2014 года работал в Крыму. Последним местом его службы был Нижний Новгород. На новом посту он будет заниматься вопросами контрактации, социальной защиты семей военнослужащих и другими темами.