«Началось мародёрство»: как в белгородском приграничье обеспечат охрану имущества?

Вчера на трансляции жители хутора Валковский Белгородского района пожаловались, что продуктов питания теперь завозят меньше. Губернатор ответил, что это произошло, т. к. людей там нет, т. к. жители хутора уехали. Населённый пункт стал одним из тех, на территорию которого с 23 июля ограничили въезд из-за обстрелов.