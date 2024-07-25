«Началось мародёрство»: как в белгородском приграничье обеспечат охрану имущества?

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Жительница посёлка Красное Шебекинского горокруга задала вопрос о гарантии сохранения имущества при отсутствии на месте владельца, т. к. в населённом пункте «началось мародёрство».
Представители минобороны, ответил Гладков, усилит работу охраны имущества в 14 приграничных районах, откуда выехали мирные жители.
«Рассчитываю, что те решения, которые принимаются, получат такое же развитие как-то, что я сейчас вам доложил», — подытожил губернатор.
Вчера на трансляции жители хутора Валковский Белгородского района пожаловались, что продуктов питания теперь завозят меньше. Губернатор ответил, что это произошло, т. к. людей там нет, т. к. жители хутора уехали. Населённый пункт стал одним из тех, на территорию которого с 23 июля ограничили въезд из-за обстрелов.