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Имущество

«Началось мародёрство»: как в белгородском приграничье обеспечат охрану имущества?

25 июля 2024, 18:06
Фото: 1MI
Имущество

В 14 белгородских населённых пунктах усилят работу защиты имущества о мародёров

Жительница посёлка Красное волнуется о безопасности своего имущества из-за случаев мародёрства,. На её вопрос ответили, что в приграничных районах уже собираются усилить охрану, о чём договорились с региональным минобороны.

Жительница посёлка Красное Шебекинского горокруга задала вопрос о гарантии сохранения имущества при отсутствии на месте владельца, т. к. в населённом пункте «началось мародёрство».

Представители минобороны, ответил Гладков, усилит работу охраны имущества в 14 приграничных районах, откуда выехали мирные жители.

«Рассчитываю, что те решения, которые принимаются, получат такое же развитие как-то, что я сейчас вам доложил», — подытожил губернатор.

Вчера на трансляции жители хутора Валковский Белгородского района пожаловались, что продуктов питания теперь завозят меньше. Губернатор ответил, что это произошло, т. к. людей там нет, т. к. жители хутора уехали. Населённый пункт стал одним из тех, на территорию которого с 23 июля ограничили въезд из-за обстрелов.

«Людей там нет»: Гладков — о сокращении поставок продуктов в белгородское приграничье
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