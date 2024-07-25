МСП закупили оборудование на 2 млрд рублей за счет льготной лизинговой поддержки

Программа позволяет получить финансирование в размере от 500 тысяч до 50 миллионов рублей по ставке 6 — 8% на срок от 13 месяцев до семи лет. Лизинговые платежи начинаются после поставки оборудования. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составляет 0% от стоимости оборудования. Подать заявку можно дистанционно через цифровую платформу МСП.РФ.