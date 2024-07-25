bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

МСП закупили оборудование на 2 млрд рублей за счет льготной лизинговой поддержки

МСП закупили оборудование на 2 млрд рублей за счет льготной лизинговой поддержки

25 июля 2024, 08:49
Фото: 1MI
В январе — июне 2024 года компания «МСП Лизинг» удвоила объем льготного лизинга для малых производственных предприятий. Сумма поддержки составила два миллиарда рублей, это почти в два раза больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Компания является дочерней структурой Корпорации МСП.

Наибольшее финансирование было предоставлено малым и средним предприятиям, расположенным в Московской области (293 млн рублей), Санкт-Петербурге (179 млн рублей), Челябинской (102 млн рублей), Калужской (98 млн рублей) и Свердловской областях (80 млн рублей), передает tass.ru.

Генеральный директор КМСП Александр Исаевич подчеркнул, что организация продолжит предоставлять лизинговую поддержку предприятиям, которые направляют инвестиции на расширение и модернизацию своих производственных мощностей. Он отметил, что малые и средние предприятия играют ключевую роль в экономике и что льготный лизинг помогает им приобретать необходимое оборудование и станки по сниженным ставкам.

Исаевич также сообщил, что среди получателей льготного лизинга преобладают предприятия машиностроения и металлообработки (48%), химической (14%), пищевой (10%) и легкой промышленности (6%).

Программа позволяет получить финансирование в размере от 500 тысяч до 50 миллионов рублей по ставке 6 — 8% на срок от 13 месяцев до семи лет. Лизинговые платежи начинаются после поставки оборудования. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составляет 0% от стоимости оборудования. Подать заявку можно дистанционно через цифровую платформу МСП.РФ.

Напомним, что лизинговая поддержка осуществляется совместно с Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом страны.

Подпишитесь
«Случилась беда»: погиб человек, ещё двое ранены при утреннем обстреле Шебекино
Сегодня, 07:32
Два детских лагеря в Крыму, на которые поступили жалобы от белгородцев, проверили
Сегодня, 06:45
Беспилотник атаковал автобус в белгородском приграничье
Сегодня, 08:18
Новый скейт-парк появится в Белгороде
Сегодня, 08:01
Красиво, но недолго: цветы, которыми украсили дома в Белгороде, уже засыхают
Сегодня, 07:39
Информация для заемщиков Фонда поддержки ИЖС
Сегодня, 08:48