МСП закупили оборудование на 2 млрд рублей за счет льготной лизинговой поддержки

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:49
Наибольшее финансирование было предоставлено малым и средним предприятиям, расположенным в Московской области (293 млн рублей), Санкт-Петербурге (179 млн рублей), Челябинской (102 млн рублей), Калужской (98 млн рублей) и Свердловской областях (80 млн рублей), передает tass.ru.
Генеральный директор КМСП Александр Исаевич подчеркнул, что организация продолжит предоставлять лизинговую поддержку предприятиям, которые направляют инвестиции на расширение и модернизацию своих производственных мощностей. Он отметил, что малые и средние предприятия играют ключевую роль в экономике и что льготный лизинг помогает им приобретать необходимое оборудование и станки по сниженным ставкам.
Исаевич также сообщил, что среди получателей льготного лизинга преобладают предприятия машиностроения и металлообработки (48%), химической (14%), пищевой (10%) и легкой промышленности (6%).
Программа позволяет получить финансирование в размере от 500 тысяч до 50 миллионов рублей по ставке 6 — 8% на срок от 13 месяцев до семи лет. Лизинговые платежи начинаются после поставки оборудования. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составляет 0% от стоимости оборудования. Подать заявку можно дистанционно через цифровую платформу МСП.РФ.
Напомним, что лизинговая поддержка осуществляется совместно с Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом страны.