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Корпорация МСП в сентябре запустит программу по поддержке бизнеса на автомаршрутах

Корпорация МСП в сентябре запустит программу по поддержке бизнеса на автомаршрутах

25 июля 2024, 10:45
Фото: 1MI
Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития и регионами по поручению президента в сентябре запустит специальную программу поддержки для предпринимателей, которые хотят открыть свой бизнес по пути следования туристических автомаршрутов. Эти маршруты сейчас разрабатывают регионы.

Поддержку МСП будут оказывать при строительстве многофункциональных зон, гостиниц, глемпингов, точек питания и других объектов инфраструктуры, потребность в которых установят регионы. Для их открытия Корпорация МСП и регионы собираются полностью структурировать проект, чтобы привлечь банковское финансирование, помогут подобрать и оформить площадки для реализации проектов, пишет ТАСС.

Как сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, для развития автотуризма требуется сопутствующая инфраструктура, создание которой могут обеспечить МСП. Выполнение этого проекта дает возможность комплексного подхода к развитию туристической отрасли с привлечением малого и среднего бизнеса. Главной целью является создание комфортных и безопасных условий для путешествий, а также формирование необходимой инфраструктуры для доступа к объектам туристического притяжения, подвел итог министр.

По словам гендиректора КМСП Александра Исаевича, на цифровой платформе МСП.РФ предполагается собирать и актуализировать всю информацию о нуждах регионов в плане инфраструктуры, а также о доступных земельных участках для осуществления подобных проектов, о мерах поддержки. Такой подход позволит малому бизнесу изучить потребности туристов и открыть новые популярные туристические точки. После этого КМСП совместно с регионом поможет бизнесу привлечь банковские средства для строительства, подвел итог Исаевич.

Стоит напомнить, что Корпорации МСП в соответствии с поручением президента по итогам совещания с членами правительства предстоит организовать работу по комплексной поддержке и сопровождению инвестиционных проектов МСП, включая проекты в сферах автотуризма и гостиничных услуг.

#Светлана Павлова
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