Корпорация МСП в сентябре запустит программу по поддержке бизнеса на автомаршрутах

По словам гендиректора КМСП Александра Исаевича, на цифровой платформе МСП.РФ предполагается собирать и актуализировать всю информацию о нуждах регионов в плане инфраструктуры, а также о доступных земельных участках для осуществления подобных проектов, о мерах поддержки. Такой подход позволит малому бизнесу изучить потребности туристов и открыть новые популярные туристические точки. После этого КМСП совместно с регионом поможет бизнесу привлечь банковские средства для строительства, подвел итог Исаевич.