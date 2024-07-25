Изрешечено авто, могут быть пострадавшие: город Шебекино вновь попал под обстрел

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Город Шебекино утром 25 июля попал под обстрел ВСУ. Об этом ранее предупреждало МЧС, прилёты подтверждают и местные жители.
По информации Telegram-канала «Просто Михаил Шебекино», в городе в результате обстрела может быть пострадавший. Официального подтверждения этой информации пока не было.
Этот же источник публикует кадры с места обстрела. На фото видно изрешечённое авто, битые стёкла и другие разрушения.
Дополнение: также появилась информация о попадании в многоквартирный дом в Шебекино.
Кроме того, «Фонарь» ранее сообщал о том, что в шебекинской Вознесеновке беспилотник атаковал автобус. Есть ли пострадавшие среди мирных жителей, неизвестно.