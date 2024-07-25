Изрешечено авто, могут быть пострадавшие: город Шебекино вновь попал под обстрел

В Сети публикуют фото последствий обстрела Шебекино

Утром 25 июля МЧС разослало предупреждения о том, что ведётся обстрел Шебекино. Местные жители подтверждают, что прилёты были. По предварительным данным, есть пострадавшие. В Сети публикуют кадры с места обстрела.