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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Последствия утреннего обстрела Шебекино в Белгородской области

Изрешечено авто, могут быть пострадавшие: город Шебекино вновь попал под обстрел

25 июля 2024, 06:57
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Последствия утреннего обстрела Шебекино в Белгородской области

В Сети публикуют фото последствий обстрела Шебекино

Утром 25 июля МЧС разослало предупреждения о том, что ведётся обстрел Шебекино. Местные жители подтверждают, что прилёты были. По предварительным данным, есть пострадавшие. В Сети публикуют кадры с места обстрела.
Сюжет
Обстрел

Город Шебекино утром 25 июля попал под обстрел ВСУ. Об этом ранее предупреждало МЧС, прилёты подтверждают и местные жители.

По информации Telegram-канала «Просто Михаил Шебекино», в городе в результате обстрела может быть пострадавший. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Этот же источник публикует кадры с места обстрела. На фото видно изрешечённое авто, битые стёкла и другие разрушения.

Дополнение: также появилась информация о попадании в многоквартирный дом в Шебекино.

Кроме того, «Фонарь» ранее сообщал о том, что в шебекинской Вознесеновке беспилотник атаковал автобус. Есть ли пострадавшие среди мирных жителей, неизвестно.

Последствия утреннего обстрела Шебекино в Белгородской областиПоследствия утреннего обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия утреннего обстрела Шебекино в Белгородской областиПоследствия утреннего обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия утреннего обстрела Шебекино в Белгородской областиПоследствия утреннего обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия утреннего обстрела Шебекино в Белгородской областиПоследствия утреннего обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия утреннего обстрела Шебекино в Белгородской областиПоследствия утреннего обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия утреннего обстрела Шебекино в Белгородской областиПоследствия утреннего обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия утреннего обстрела Шебекино в Белгородской областиПоследствия утреннего обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия утреннего обстрела Шебекино в Белгородской области
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
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