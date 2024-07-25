Информация для заемщиков Фонда поддержки ИЖС

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Региональные меры поддержки действуют для заемщиков Фонда, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации в связи с обстрелами со стороны Украины. С 22 июля постановление Губернатора Белгородской области № 107 позволяет списать задолженности (полностью или частично) по договору займа в следующих случаях:
— гибели заемщика (члена его семьи), если он погиб вследствие увечья или заболевания, полученного в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины;
— в случае признания заемщика (члена его семьи) инвалидом I группы.
Постановление гласит, что списать задолженность могут члены семьи погибшего заемщика — супруги в зарегистрированном браке, дети в возрасте до 18 лет, а также дети в возрасте до 23 лет, если они очно учатся в высших или профессиональных образовательных учреждениях. При обращении в Фонд потребуется письменное заявление и перечень необходимых документов. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 88003012931 (доб. 1512 и 1528).