Информация для заемщиков Фонда поддержки ИЖС

Постановление гласит, что списать задолженность могут члены семьи погибшего заемщика — супруги в зарегистрированном браке, дети в возрасте до 18 лет, а также дети в возрасте до 23 лет, если они очно учатся в высших или профессиональных образовательных учреждениях. При обращении в Фонд потребуется письменное заявление и перечень необходимых документов. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 88003012931 (доб. 1512 и 1528).