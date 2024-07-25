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Published Сегодня, 09:24

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Updated Сегодня, 09:26

И тут, и там: «Белоблводоканал» тоже не раскрыл содержание иска к «Комбинату КМАруда»

И тут, и там: «Белоблводоканал» тоже не раскрыл содержание иска к «Комбинату КМАруда»

25 июля 2024, 09:24
Фото: 1MI
«Белоблводоканал» подал иск к «Комбинату КМАруда» на 27 млн рублей за самовольное использование централизованной системы холодного водоснабжения. Журналистам Бел.Ру отказались раскрывать подробности дела оба предприятия.

ГУП «Белоблводоканал» тоже отказался раскрывать подробности иска к АО «Комбинат КМАруда». Ранее в Арбитражном суде Белгородской области появилось исковое заявление «Белоблводоканала» на 27 млн рублей.

По данным из картотеки судебных дел, «Белоблводоканал» обвиняет «Комбинат КМАруда» в самовольном использовании централизованной системы холодного водоснабжения. За это он требует более 27 млн рублей с предприятия.

Журналисты Бел.Ру направили редакционные запросы к участникам дела. В «Комбинате КМАруда» нам ответили, что ответчик изучает доводы истца и готовит ответ, подробности дела и обвинения не раскрыли.

В ГУП «Белоблводоканал» нам также сообщили, что вся информация уже опубликована на сайте суда, а иную предоставят после вынесения решения суда.

«Белоблводоканал» подал в суд иск на «Комбинат КМАруда» на 27 млн рублей из-за воды
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