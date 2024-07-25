И тут, и там: «Белоблводоканал» тоже не раскрыл содержание иска к «Комбинату КМАруда»

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
ГУП «Белоблводоканал» тоже отказался раскрывать подробности иска к АО «Комбинат КМАруда». Ранее в Арбитражном суде Белгородской области появилось исковое заявление «Белоблводоканала» на 27 млн рублей.
По данным из картотеки судебных дел, «Белоблводоканал» обвиняет «Комбинат КМАруда» в самовольном использовании централизованной системы холодного водоснабжения. За это он требует более 27 млн рублей с предприятия.
Журналисты Бел.Ру направили редакционные запросы к участникам дела. В «Комбинате КМАруда» нам ответили, что ответчик изучает доводы истца и готовит ответ, подробности дела и обвинения не раскрыли.
В ГУП «Белоблводоканал» нам также сообщили, что вся информация уже опубликована на сайте суда, а иную предоставят после вынесения решения суда.