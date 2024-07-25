«Грязь, вонь, чуть не стошнило»: белгородцы требуют провести уборку на остановках

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Жители Белгорода выразили недовольство состоянием автобусных остановок в городе. Один из местных жителей поделился, что в центре города, на проспекте Богдана Хмельницкого, где наблюдается самый интенсивный трафик, автобусные остановки находятся в плачевном состоянии: грязные и дурно пахнут.
«Самые загруженные остановки в центре на Богданке („Родина“ — автовокзал). Кто их должен мыть? Там вонь, грязь, кто-то спит „обделанный“, нас чуть не стошнило. А там пожилые люди и дети в основном. Извините, разбудите градоначальника Демидова. Такого мы ещё не видели здесь», — написал Артём.
На возмущения отреагировала мэрия Белгорода. Представители администрации сообщили, что за уборку остановочных комплексов ответственны сотрудники Белгорблагоустройства, и пообещали, что вопрос решат до 29 июля.