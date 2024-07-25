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Остановка

«Грязь, вонь, чуть не стошнило»: белгородцы требуют провести уборку на остановках

25 июля 2024, 09:02
Фото: 1MI
Остановка

Мэрия пообещала привести в порядок автобусные остановки в Белгороде

Жители Белгорода возмущены состоянием остановок общественного транспорта в городе. Особенно плачевная ситуация на одной из центральных улиц — проспекте Богдана Хмельницкого. Людей тошнит от запаха, а сами остановки очень грязные. В мэрии пообещали исправить ситуацию.

Жители Белгорода выразили недовольство состоянием автобусных остановок в городе. Один из местных жителей поделился, что в центре города, на проспекте Богдана Хмельницкого, где наблюдается самый интенсивный трафик, автобусные остановки находятся в плачевном состоянии: грязные и дурно пахнут.

«Самые загруженные остановки в центре на Богданке („Родина“ — автовокзал). Кто их должен мыть? Там вонь, грязь, кто-то спит „обделанный“, нас чуть не стошнило. А там пожилые люди и дети в основном. Извините, разбудите градоначальника Демидова. Такого мы ещё не видели здесь», — написал Артём.

На возмущения отреагировала мэрия Белгорода. Представители администрации сообщили, что за уборку остановочных комплексов ответственны сотрудники Белгорблагоустройства, и пообещали, что вопрос решат до 29 июля.

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#Валерия Колесникова#Город#Уборка#Новости Белгорода#Белгорблагоустройство#Грязь#Белгород#Автобусные остановки
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