«Грязь, вонь, чуть не стошнило»: белгородцы требуют провести уборку на остановках

Мэрия пообещала привести в порядок автобусные остановки в Белгороде

Жители Белгорода возмущены состоянием остановок общественного транспорта в городе. Особенно плачевная ситуация на одной из центральных улиц — проспекте Богдана Хмельницкого. Людей тошнит от запаха, а сами остановки очень грязные. В мэрии пообещали исправить ситуацию.