Группа ОМК организовала бесплатный отдых для семей сотрудников из Белгорода

Семьи с детьми приехали в конце учебного года, поэтому принимающая сторона организовала учебный класс с отдельными местами для каждого ребенка и выходом в Интернет. Благотворительный фонд «ОМК-Участие» дополнительно выделил ноутбуки для дистанционных уроков.С наступлением лета на территории базы отдыха дети много времени проводили на свежем воздухе: катались на велосипедах, самокатах и роликах. Кроме того, для них устроили импровизированный кинотеатр, где ежедневно проходили сеансы мультфильмов. В непогоду девочки и мальчики занимались в игровой комнате.