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Группа ОМК организовала бесплатный отдых для семей сотрудников из Белгорода

Группа ОМК организовала бесплатный отдых для семей сотрудников из Белгорода

25 июля 2024, 11:39
Фото: Группа ОМК
Промышленная группа ОМК организовала бесплатный отдых для семей с детьми своих белгородских сотрудников, которые работают на заводе «ОМК Энергомаш». Три месяца более 100 юных белгородцев и их родителей проживали на базе отдыха «Металлург» в Нижегородской области.

Сотрудники базы отдыха совместно с благотворительным фондом «ОМК-Участие» организовывали для семей белгородцев еженедельный досуг: были мастер-классы, экскурсии, поездки и спектакли. Гости побывали в местном музее, на экскурсиях в близлежащих городах — в Муроме и Нижнем Новгороде, а также в Дивеево, которое является одним из крупнейших духовных центров православной России. Село славится своими храмами, православными артефактами, реликвиями, исцеляющими источниками.

Семьи с детьми приехали в конце учебного года, поэтому принимающая сторона организовала учебный класс с отдельными местами для каждого ребенка и выходом в Интернет. Благотворительный фонд «ОМК-Участие» дополнительно выделил ноутбуки для дистанционных уроков.С наступлением лета на территории базы отдыха дети много времени проводили на свежем воздухе: катались на велосипедах, самокатах и роликах. Кроме того, для них устроили импровизированный кинотеатр, где ежедневно проходили сеансы мультфильмов. В непогоду девочки и мальчики занимались в игровой комнате.

Гостья из Белгорода привезла в Выксу лаванду, которую высадили на территории базы отдыха. Растение теперь будет цвести в знак благодарности, напоминая о крепкой дружбе и взаимопомощи, оказанной коллегами в трудную минуту.

«Выксунцы тепло и радушно приняли наши семьи. Нам с дочками достался семейный трехкомнатный номер с выходами на два балкона. Создавалось впечатление, что мы спим на природе: кругом деревья и птицы поют. Огромная благодарность всем, кто помог выехать в Выксу: руководству компании, работникам базы отдыха „Металлург“, водителям и всем-всем. Сейчас мы готовимся возвращаться в родной Белгород», — обратилась с благодарностью супруга котельщика «ОМК Энергомаш» Юлия Ветрова.

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#Кристина Семенчук#База отдыха#Интернет#Велосипеды#Мультфильмы#Мастер-классы#Белгород#Дружба#Семьи#Экскурсии
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