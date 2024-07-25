Форма не его? В полиции рассказали о пьяном водителе, устроившем аварию в Белгороде

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В четверг, 25 июля, приблизительно в час дня, пьяный водитель автомобиля «Нива» ехал по Михайловскому шоссе в направлении Корочанской улицы. Возле дома № 68 на улице Серафимовича он не смог справиться с управлением, из-за чего машина наехала на дорожный знак и столкнулась с несколькими автомобилями.
В результате ДТП пострадал водитель Hyundai Solaris, который находился в припаркованной машине. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Кроме «Нивы» пострадали ещё три автомобиля: Kia Cerato, Volkswagen Caddy и Hyundai, который врезался в Volkswagen по инерции.
Виновник аварии не пострадал. Он прошёл медицинское освидетельствование на уровень содержание алкоголя в крови. Прибор показал 1,657 мг/л — это очень тяжёлая форма опьянения, практически предкоматозное состояние. Выяснилось, что мужчина выпил на рабочем месте и собирался в таком состоянии доехать до дома.
В его авто также обнаружили полицейскую форму, но сотрудником правоохранительных органов мужчина не является. По информации Бел.Ру, мужчина может работать автомойке. Об этом в редакцию сообщил наш читатель.
«Не знаю, имеет ли он какое-то отношение к полиции, но на днях я заезжал на новую автомойку-робот на Михайловском шоссе. Он там оператором работает», — рассказал местный житель.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Читатели поделились с нами фото и видео с места аварии.