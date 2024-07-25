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Published Сегодня, 13:17

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Updated Сегодня, 13:24

Место аварии

Форма не его? В полиции рассказали о пьяном водителе, устроившем аварию в Белгороде

25 июля 2024, 13:17
Фото: bel.ru
Место аварии

В полиции рассказали подробности о пьяной аварии в Белгороде

В Белгороде произошло ДТП с участием пьяного водителя автомобиля «Нива», который не смог справиться с управлением и врезался в несколько припаркованных авто. Пострадал человек. В авто правонарушителя нашли форму сотрудника правоохранительных органов, сообщили в полиции.
Сюжет
ДТП

В четверг, 25 июля, приблизительно в час дня, пьяный водитель автомобиля «Нива» ехал по Михайловскому шоссе в направлении Корочанской улицы. Возле дома № 68 на улице Серафимовича он не смог справиться с управлением, из-за чего машина наехала на дорожный знак и столкнулась с несколькими автомобилями.

В результате ДТП пострадал водитель Hyundai Solaris, который находился в припаркованной машине. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Кроме «Нивы» пострадали ещё три автомобиля: Kia Cerato, Volkswagen Caddy и Hyundai, который врезался в Volkswagen по инерции.

Виновник аварии не пострадал. Он прошёл медицинское освидетельствование на уровень содержание алкоголя в крови. Прибор показал 1,657 мг/л — это очень тяжёлая форма опьянения, практически предкоматозное состояние. Выяснилось, что мужчина выпил на рабочем месте и собирался в таком состоянии доехать до дома.

В его авто также обнаружили полицейскую форму, но сотрудником правоохранительных органов мужчина не является. По информации Бел.Ру, мужчина может работать автомойке. Об этом в редакцию сообщил наш читатель.

«Не знаю, имеет ли он какое-то отношение к полиции, но на днях я заезжал на новую автомойку-робот на Михайловском шоссе. Он там оператором работает», — рассказал местный житель.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Читатели поделились с нами фото и видео с места аварии.

Водитель на «Ниве» с формой в машине устроил ДТП с пострадавшим в Белгороде
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