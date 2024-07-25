Форма не его? В полиции рассказали о пьяном водителе, устроившем аварию в Белгороде

В четверг, 25 июля, приблизительно в час дня, пьяный водитель автомобиля «Нива» ехал по Михайловскому шоссе в направлении Корочанской улицы. Возле дома № 68 на улице Серафимовича он не смог справиться с управлением, из-за чего машина наехала на дорожный знак и столкнулась с несколькими автомобилями.