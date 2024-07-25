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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В Россельхознадзоре уточнили, грозят ли Белгородской области штрафы за борщевик

Есть ли в Белгородской области проблемы с борщевиком и грозит ли губернатору штраф?

25 июля 2024, 12:18
Фото: 1MI

В Россельхознадзоре уточнили, грозят ли Белгородской области штрафы за борщевик

В Госдуму внесли пакет законопроектов, устанавливающие штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей для губернаторов за борщевик на землях в собственности регионов. Журналисты Бел.Ру узнали, получит ли белгородский губернатор штраф в случае принятия закона.
Сюжет
Штраф

Депутатская группа разработала проект закона, который предлагает установить штрафы в размере до 50 тыс. рублей для губернаторов, не удаляющих борщевик с земель, принадлежащих региону, сообщает ТАСС.

Авторы законопроекта считают, что такой шаг поможет ужесточить контроль за выполнением программ по охране земель населённых пунктов и повысить эффективность мероприятий по борьбе с сорняками. Журналисты Бел.Ру решили узнать, получит ли белгородский губернатор штраф в случае принятия закона.

Для этого мы направили запрос в региональное правительство. Там нам ответили, что информация по борщевику не относится к компетенции региональных органов исполнительной власти и порекомендовали обратиться в региональное управление Россельхознадзора.

Из ответа ведомства следует, что борщевик является сорным растением и не входит в список карантинных объектов.

Вместе с тем в рамках имеющихся полномочий Россельхознадзора во время проведения проверок на территории Белгородской области сотрудники управления борщевик не нашли.

В ведомстве отметили, что владельцы участков, пользователи земли и арендаторы должны защищать угодья от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями, куда входит и борщевик.

При обнаружении борщевика жители региона имеют возможность обратиться к органам местного самоуправления для принятия необходимых мер. Если сорное растение найдено на участке, использование которого регулируется федеральным законом, связанным с оборотом земель сельхозназначения, жители также могут обратиться в Россельхознадзор.

В случае подтверждения факта нарушения, к нарушителю примут меры, которые предусмотрены законом, по пресечению и устранению последствий.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Штраф#Россельхознадзор#Губернатор#Законопроект#Эксклюзив#Сельское хозяйство#Борщевик#Местное самоуправление#Белгород#Земельный кодекс
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