Есть ли в Белгородской области проблемы с борщевиком и грозит ли губернатору штраф?

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Депутатская группа разработала проект закона, который предлагает установить штрафы в размере до 50 тыс. рублей для губернаторов, не удаляющих борщевик с земель, принадлежащих региону, сообщает ТАСС.
Авторы законопроекта считают, что такой шаг поможет ужесточить контроль за выполнением программ по охране земель населённых пунктов и повысить эффективность мероприятий по борьбе с сорняками. Журналисты Бел.Ру решили узнать, получит ли белгородский губернатор штраф в случае принятия закона.
Для этого мы направили запрос в региональное правительство. Там нам ответили, что информация по борщевику не относится к компетенции региональных органов исполнительной власти и порекомендовали обратиться в региональное управление Россельхознадзора.
Из ответа ведомства следует, что борщевик является сорным растением и не входит в список карантинных объектов.
Вместе с тем в рамках имеющихся полномочий Россельхознадзора во время проведения проверок на территории Белгородской области сотрудники управления борщевик не нашли.
В ведомстве отметили, что владельцы участков, пользователи земли и арендаторы должны защищать угодья от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями, куда входит и борщевик.
При обнаружении борщевика жители региона имеют возможность обратиться к органам местного самоуправления для принятия необходимых мер. Если сорное растение найдено на участке, использование которого регулируется федеральным законом, связанным с оборотом земель сельхозназначения, жители также могут обратиться в Россельхознадзор.
В случае подтверждения факта нарушения, к нарушителю примут меры, которые предусмотрены законом, по пресечению и устранению последствий.