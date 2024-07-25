«Будут и другие дела»: 91 коррупционное преступление раскрыли в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Руководитель СУ СК Российской Федерации по Белгородской области Станислав Захаров рассказал о статистике преступлений в регионе. За первое полугодие 2024 года следственным управлением зарегистрировано 1679 сообщений о преступлениях. По результатам их рассмотрения возбуждено 550 уголовных дел.
Из них 378 уголовных дел уже закрыты, а 300 дел направлены в суд. В ходе предварительного расследования было выявлено 655 преступлений, среди которых 422 относятся к категории тяжких и особо тяжких.
В текущем году на территории региона зарегистрированы и раскрыты тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе 36 убийств, 18 преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, в результате которого потерпевший скончался, 191 преступление против половой неприкосновенности, по которым расследовано 31 уголовное дело.
С начала года было раскрыто и расследовано 91 коррупционное преступление. Сейчас в суде рассматривается 47 уголовных дел, связанных с коррупцией. Среди обвиняемых есть бывшие чиновники: Антон Иванов, Александр Сергиенко и Константин Полежаев.
«Совместная [СК, ФСБ, ОВБ, прокуратура] работа проводится по каждому уголовному делу, и она не прекращается ни днём, ни ночью, ни в праздники. Будут и другие уголовные дела», — заявил Захаров.
Также за первое полугодие 2024 года в суд было направлено 21 уголовное дело о преступлениях, совершённых несовершеннолетними.
Напомним, что недавно в Белгороде задержали замдиректора структуры «Газпрома». Его подозревают в получении особо крупной взятки.