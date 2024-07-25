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Updated Сегодня, 16:15

Анализы

Белгородцев предупредили об опасности «болезни грязных рук»

25 июля 2024, 16:15
Фото: Изображение Midjourney
Анализы

Белгородский гастроэнтеролог рассказала, как предупредить болезни печени

Главный внештатный гастроэнтеролог Белгородской области Елена Мищенко ответила, как происходит заболевание циррозом и как сохранить здоровье печени. С медиком побеседовали журналисты Gо31.

Из разговора с медиком выяснилось, что основным предшественником цирроза всегда является гепатит.

Гепатит — это воспалительное заболевание печени, которое может быть вызвано различными факторами. Например, длительным воздействием вирусов, алкоголя, жиров, лекарственных препаратов или собственной иммунной системы.

«Все эти негативные факторы запускают воспалительный процесс. Печень не болит, человек долгое время не чувствует никакого дискомфорта. Люди редко сдают анализы крови, поэтому не знают, что у них идёт разрушение клеток, которые легко увидеть доктору при таких исследованиях. Печень разрастается соединительной тканью, формируется фиброз, он тоже бывает четырёх стадий. Последняя — это уже цирроз», —рассказывает врач Елена Мищенко.

На данный момент науке известно 11 вирусов, которые могут вызывать гепатит. В Белгородской области наиболее часто встречаются вирусы гепатита А и Е, их ещё называют «болезнями грязных рук». Эти формы заболевания обычно протекают остро и заканчиваются полным выздоровлением.

Помочь выявить проблемы с печенью, по словам гастроэнтеролога, может простой биохимический анализ крови. Хронические гепатиты передаются через кровь. К ним относятся вирусы гепатитов B, C, D, G и некоторые другие.

Чтобы сохранить печень здоровой, необходимо вести правильный образ жизни. Важно придерживаться разнообразного и сбалансированного рациона питания.

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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Медицина#Здоровье#Новости Белгорода#Вирусы#Белгород#Гепатит#Печень#Правильное питание
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