Белгородцев предупредили об опасности «болезни грязных рук»

На данный момент науке известно 11 вирусов, которые могут вызывать гепатит. В Белгородской области наиболее часто встречаются вирусы гепатита А и Е, их ещё называют «болезнями грязных рук». Эти формы заболевания обычно протекают остро и заканчиваются полным выздоровлением.