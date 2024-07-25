Белгородец жестоко убил четырёх щенков на глазах у ребёнка

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» (п. «б», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Поводом для этого послужила жалоба, поступившая в отдел ОМВД России по Яковлевскому городскому округу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.