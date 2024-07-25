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Щенки

Белгородец жестоко убил четырёх щенков на глазах у ребёнка

25 июля 2024, 15:48
Фото: 1MI
Щенки

Белгородец попал под уголовное дело за убийство щенков

Недавно в селе Красный Отрожек случилось ужасное происшествие — мужчина убил четырёх щенков бездомной собаки. За этим зверством наблюдали местные жители, в том числе маленький ребёнок. Подробности сообщили в УМВД России по Белгородской области.

В селе Красный Отрожек Яковлевского городского округа произошёл жуткий инцидент. По предварительным данным, 59-летний мужчина убил четырёх щенков бездомной собаки, которая стала любимицей у местных жителей.

Мужчина жестоко расправился с щенятами, утопив их в ведре с водой. Он знал, что в момент совершения преступления за ним наблюдали, по крайней мере, один ребёнок и женщины.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» (п. «б», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Поводом для этого послужила жалоба, поступившая в отдел ОМВД России по Яковлевскому городскому округу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

Напомним, что недавно в Белгороде начали находить трупы собак в мешках. Белгородцы опасаются, что в городе завелись догхантеры.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Уголовное дело#Новости Белгорода#Собаки#Белгород#Яковлевский городской округ#Жестокое обращение с животными
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