Белгородец жестоко убил четырёх щенков на глазах у ребёнка

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
В селе Красный Отрожек Яковлевского городского округа произошёл жуткий инцидент. По предварительным данным, 59-летний мужчина убил четырёх щенков бездомной собаки, которая стала любимицей у местных жителей.
Мужчина жестоко расправился с щенятами, утопив их в ведре с водой. Он знал, что в момент совершения преступления за ним наблюдали, по крайней мере, один ребёнок и женщины.
В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» (п. «б», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Поводом для этого послужила жалоба, поступившая в отдел ОМВД России по Яковлевскому городскому округу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.
Напомним, что недавно в Белгороде начали находить трупы собак в мешках. Белгородцы опасаются, что в городе завелись догхантеры.