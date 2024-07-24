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Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Индия

В России могут появиться новые трудовые мигранты: кто и чем характеризуются?

24 июля 2024, 07:42
Фото: 1MI
Индия

Агросектор РФ начал заводить работников из Индии

Из-за нехватки персонала агросектор РФ решил привлечь работников из Индии и Шри-Ланки вместо уходящих в другие области выходцев из стран Средней Азии. Что представляют из себя вероятные новые трудовые мигранты? Разбирались «Новые известия».

Разница в заработной плате между Россией и Индией играет в пользу первой. По информации портала «ГородРабот.ру», средняя зарплата работников в сельском хозяйстве в РФ в 2023 году составила 45 660 рублей, часто встречается предложение зарплаты в 50 000 рублей.

В Индии средняя зарплата в 2023 году была 11 160 рублей, но это средний показатель по экономике. В небольших компаниях уровень доходов крайне низок — в районе 6900 рублей.

Борьба за доступную рабочую силу заставляет отечественных работодателей искать альтернативные варианты. Мигранты из Пакистана и Индии начинают активно искать работу на рынках труда Центральной Азии.

Смогут ли российские работодатели справиться с новыми работниками из Индии? Это важный вопрос, который можно поставить иначе: будут ли индийские трудовые мигранты так же хороши на производстве, как и другие? Гарри Таранофф, предприниматель из Канады, имеющий опыт работы с индийскими сотрудниками, отмечает, что ожидать от них высоких результатов не стоит.

Индийские работники часто находятся в долгах из-за пристрастия к алкоголю и азартным играм. Они неспешны в выполнении работы и имеют низкий уровень образования, что делает маловероятным их долгосрочное пребывание и адаптацию в России.

Однако, несмотря на проблемы, привлечение индийских работников имеет свои плюсы. Они не агрессивны, не вмешиваются в политику, среди них очень низкая преступность.

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#Общество#Мигранты#Россия#Индия#Шри-ланка#Агросектор
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