В России могут появиться новые трудовые мигранты: кто и чем характеризуются?

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Разница в заработной плате между Россией и Индией играет в пользу первой. По информации портала «ГородРабот.ру», средняя зарплата работников в сельском хозяйстве в РФ в 2023 году составила 45 660 рублей, часто встречается предложение зарплаты в 50 000 рублей.
В Индии средняя зарплата в 2023 году была 11 160 рублей, но это средний показатель по экономике. В небольших компаниях уровень доходов крайне низок — в районе 6900 рублей.
Борьба за доступную рабочую силу заставляет отечественных работодателей искать альтернативные варианты. Мигранты из Пакистана и Индии начинают активно искать работу на рынках труда Центральной Азии.
Смогут ли российские работодатели справиться с новыми работниками из Индии? Это важный вопрос, который можно поставить иначе: будут ли индийские трудовые мигранты так же хороши на производстве, как и другие? Гарри Таранофф, предприниматель из Канады, имеющий опыт работы с индийскими сотрудниками, отмечает, что ожидать от них высоких результатов не стоит.
Индийские работники часто находятся в долгах из-за пристрастия к алкоголю и азартным играм. Они неспешны в выполнении работы и имеют низкий уровень образования, что делает маловероятным их долгосрочное пребывание и адаптацию в России.
Однако, несмотря на проблемы, привлечение индийских работников имеет свои плюсы. Они не агрессивны, не вмешиваются в политику, среди них очень низкая преступность.