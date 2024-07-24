В России могут появиться новые трудовые мигранты: кто и чем характеризуются?

Смогут ли российские работодатели справиться с новыми работниками из Индии? Это важный вопрос, который можно поставить иначе: будут ли индийские трудовые мигранты так же хороши на производстве, как и другие? Гарри Таранофф, предприниматель из Канады, имеющий опыт работы с индийскими сотрудниками, отмечает, что ожидать от них высоких результатов не стоит.