В Нижнем Новгороде рекультивация 18 га свалки позволит обустроить новый парк

Приоритетными проблемами при рекультивации можно считать ошибки в проектной документации и недостаточно компетентные изыскательские работы. Специалисты ООО «СитиЛюкс» уже научились в оперативном порядке корректировать подобные проектные решения. Так, при уничтожении свалки в Первомайске были повторно проведены изыскания: они показали, что объем свалки на самом деле больше на 5%, а масса — на 102%. Проект корректировали на протяжении шести месяцев, однако время исполнения работ осталось неизменным. Стоит отметить сложность по набору кадров. Даже при наличии новых автомобилей для них не удавалось найти водителей. Строительство М-12 и другие объективные причины привели к такому дефициту сотрудников, который не удалось устранить увеличением зарплаты, предложением о предоставлении бесплатного жилья в Нижнем Новгороде и бесплатного питания. Подрядчик принял решение о перевозке отходов на временное хранение на полигон в рабочем поселке Шатки, используя участок на данном полигоне в качестве перевалочной базы. При этом к концу выполнения работ все свалочные массы были доставлены на полигон. Отходы были отнесены экспертизой к 5-му классу опасности, что означает их безопасность для местных жителей и законность для контролирующих органов. Благодаря такой политике подрядчика удалось уложиться в указанные контрактом сроки — несмотря на повышение объемов вывозимого мусора.