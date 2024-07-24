В Нижнем Новгороде рекультивация 18 га свалки позволит обустроить новый парк

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:32
Ранее здесь был мусорный полигон, а теперь территория абсолютно безвредна для местного населения. Свои обязательства, прописанные в госконтракте, выполнило ООО «СитиЛюкс» в рамках заказа Министерства экологии Нижегородской области, пишет newsnn.ru.
Проектная организация решила порекомендовать к реализации новый для нашей страны метод рекультивации свалки, который дает возможность вернуть земельный участок в эксплуатацию без каких-либо масштабных ограничений в способах использования и без значительных расходов. Власти области поддержали данную идею.
Технология сепарации свалочных масс с обработкой и последующей обратной отсыпкой полученного грунта-рекультиванта дала возможность обустроить каркас. Поверх грунта-рекультиванта был уложен плодородный грунт и засеян растительный слой. Свалочные массы, которые были определены как небезопасные, были переданы на лицензированный полигон.
Директор «СитиЛюкс» Андрей Товт прокомментировал ход работ, отметив, что до чистых грунтов докапывались местами на 5-6 метров ниже проектной отметки. Также пришлось иметь дело с опасными находками — снарядами, миной, гранатой, для обезвреживания которых привлекали саперов.
В итоге в тело свалки удалось утилизировать приблизительно 80% свалочных масс. Они превратились в безопасный грунт-рекультивант, который не несет практически никакого вреда человеку и природу.
Рекультивация Шуваловской свалки реализовывалась в рамках национального проекта «Экология». Из федеральной казны на такую деятельность было передано 940 миллионов рублей, из региональной — 830 миллионов рублей дополнительно. Объект был сдан в готовом виде раньше срока.
В рамках VIII Всероссийского съезда операторов участники мероприятия положительно отозвались о ликвидации Шуваловской свалки, назвав ее «отдельной гордостью» региона. Свалку убрали из реестра объектов накопленного вреда.
Новую технологию сепарации и утилизацию отсевов свалочных масс в грунт-рекультивант «СитиЛюкс» начала внедрять и на других объектах.
Приоритетными проблемами при рекультивации можно считать ошибки в проектной документации и недостаточно компетентные изыскательские работы. Специалисты ООО «СитиЛюкс» уже научились в оперативном порядке корректировать подобные проектные решения. Так, при уничтожении свалки в Первомайске были повторно проведены изыскания: они показали, что объем свалки на самом деле больше на 5%, а масса — на 102%. Проект корректировали на протяжении шести месяцев, однако время исполнения работ осталось неизменным. Стоит отметить сложность по набору кадров. Даже при наличии новых автомобилей для них не удавалось найти водителей. Строительство М-12 и другие объективные причины привели к такому дефициту сотрудников, который не удалось устранить увеличением зарплаты, предложением о предоставлении бесплатного жилья в Нижнем Новгороде и бесплатного питания. Подрядчик принял решение о перевозке отходов на временное хранение на полигон в рабочем поселке Шатки, используя участок на данном полигоне в качестве перевалочной базы. При этом к концу выполнения работ все свалочные массы были доставлены на полигон. Отходы были отнесены экспертизой к 5-му классу опасности, что означает их безопасность для местных жителей и законность для контролирующих органов. Благодаря такой политике подрядчика удалось уложиться в указанные контрактом сроки — несмотря на повышение объемов вывозимого мусора.
Эксперты и участники рынка на VIII съезде регоператоров ТКО обратились к местным властям с просьбой обратить внимание на качество подготовки проектных решений при уничтожении объектов накопленного вреда, также призывая и к доработке нормативной базы. Специалисты уверены, что такие меры уменьшат сроки и минимизируют затраты на их реализацию.
И тогда у местного населения появится больше вариантов для выбора дальнейшего использования новых рекультивируемых участков земли.