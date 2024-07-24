В Белгородской области нашли самые дешёвые и самые дорогие макароны

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Самую высокую цену на макароны твёрдых сортов зафиксировали в Вейделевском и Прохоровском районах, а также в Новооскольском горокруге. Там их можно приобрести за 355 рублей.
Самыми низкими ценами на этот продукт могут похвастаться Борисовский и Краснояружский районы. В этом случае с покупателя потребуют 40 и 43 рубля. Торговые точки располагаются в Борисовке на улице Первомайская, 22 и в Красной Яруге на улице Центральной, 12.
Смотрите подробную информацию в карточках ниже.
Напомним, что ещё один популярный гарнир — гречку дешевле всего можно приобрести в Белгородском районе. Килограмм крупы будет стоить всего 36 рублей в посёлке Северный по улице Олимпийская, 5а.