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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Макароны

В Белгородской области нашли самые дешёвые и самые дорогие макароны

24 июля 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney
Макароны

Цены на макароны проанализировали в Белгородской области

Еженедельно публикуется сводка цен на социально востребованные продукты в разных районах области. В этот раз проанализировали стоимость макарон.

Самую высокую цену на макароны твёрдых сортов зафиксировали в Вейделевском и Прохоровском районах, а также в Новооскольском горокруге. Там их можно приобрести за 355 рублей.

Самыми низкими ценами на этот продукт могут похвастаться Борисовский и Краснояружский районы. В этом случае с покупателя потребуют 40 и 43 рубля. Торговые точки располагаются в Борисовке на улице Первомайская, 22 и в Красной Яруге на улице Центральной, 12.

Смотрите подробную информацию в карточках ниже.

Напомним, что ещё один популярный гарнир — гречку дешевле всего можно приобрести в Белгородском районе. Килограмм крупы будет стоить всего 36 рублей в посёлке Северный по улице Олимпийская, 5а.

Цены на макароны в Белгородской областиЦены на макароны в Белгородской области
Цены на макароны в Белгородской области
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Где гречка дешевле в Белгородской области?
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#Татьяна Вознюк#Общество#Цены#Новости Белгорода#Еда#Макароны#Белгород
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