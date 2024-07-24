В Белгородской области нашли самые дешёвые и самые дорогие макароны

Самыми низкими ценами на этот продукт могут похвастаться Борисовский и Краснояружский районы. В этом случае с покупателя потребуют 40 и 43 рубля. Торговые точки располагаются в Борисовке на улице Первомайская, 22 и в Красной Яруге на улице Центральной, 12.