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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Ученые рассказали о способе лечения облысения у мужчин

Ученые рассказали о способе лечения облысения у мужчин

24 июля 2024, 08:13
Фото: Изображение Midjourney
Исследования, проведенные учеными, показали, что природный сахар, находящийся в организме людей и животных, может стать средством для борьбы с алопецией.

Как сообщает newkhakasiya.online, это открытие может стать безопасной и доступной заменой традиционным методам лечения облысения.

Группа исследователей из различных стран в рамках исследования обнаружила, что органическое соединение 2-дезокси-D-рибоза (2dDR) может способствовать росту новых волос. Это открытие было сделано случайно в процессе изучения заживляющих свойств дезоксисахара.

Ученые заметили, что волосы вокруг поврежденных участков растут быстрее, и сделали вывод, что это связано с воздействием сахаров на ослабленные волосяные фолликулы.

Для проверки своей гипотезы эксперты воспроизвели выпадение волос у мышей, вызванное тестостероном. Одним из контрольных групп грызунов давали 2dDR-гель, а другим — привычные препараты против выпадения волос.

Эксперимент ученые проводили в течение двадцати дней. У грызунов, получавших гель 2dDR-SA, рост волос был таким же, как у мышей, которым давали сертифицированный препарат.

Проведенные исследования заставили ученых обратить внимание на природные соединения для лечения алопеции. На следующем этапе планируется испытание метода на людях.

#Общество
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