Ученые рассказали о способе лечения облысения у мужчин

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Как сообщает newkhakasiya.online, это открытие может стать безопасной и доступной заменой традиционным методам лечения облысения.
Группа исследователей из различных стран в рамках исследования обнаружила, что органическое соединение 2-дезокси-D-рибоза (2dDR) может способствовать росту новых волос. Это открытие было сделано случайно в процессе изучения заживляющих свойств дезоксисахара.
Ученые заметили, что волосы вокруг поврежденных участков растут быстрее, и сделали вывод, что это связано с воздействием сахаров на ослабленные волосяные фолликулы.
Для проверки своей гипотезы эксперты воспроизвели выпадение волос у мышей, вызванное тестостероном. Одним из контрольных групп грызунов давали 2dDR-гель, а другим — привычные препараты против выпадения волос.
Эксперимент ученые проводили в течение двадцати дней. У грызунов, получавших гель 2dDR-SA, рост волос был таким же, как у мышей, которым давали сертифицированный препарат.
Проведенные исследования заставили ученых обратить внимание на природные соединения для лечения алопеции. На следующем этапе планируется испытание метода на людях.