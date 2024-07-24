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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

На Землю снова обрушились магнитные бури

Снова магнитные бури. Какой они были мощности на этот раз?

24 июля 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney

На Землю снова обрушились магнитные бури

Жителей Земли снова предупредили о магнитных бурях. Какой по силе они были сегодня и что ждать в следующие дни? Подробности читайте в нашем материале.

Сегодня, 24 июля, многие россияне могли почувствовать себя плохо: раннее утро началось с магнитных бурь. Как сообщили специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, около шести часов утра магнитная буря достигла класса G2, то есть была средней по мощности.

После шести часов утра магнитная буря начала ослабевать: сначала стала слабой, достигнув класса G1, затем магнитосфера была возбуждённой, а после — спокойной. На следующий день вероятность возникновения магнитной бури составляет всего 15%.

По прогнозам учёных, в ближайший месяц новые магнитные бури не предвидятся. Однако ситуация в любой момент может измениться из-за возникновения какой-либо мощной вспышки на Солнце. Именно поэтому специалисты рекомендуют особо чувствительным к магнитным бурям людям следить за прогнозами.

Добавим, что некоторые люди могут ощущать влиянием магнитных бурь на своём организме. В такие моменты следует реже выходить на улицу, больше отдыхать и меньше нервничать.

Прогноз магнитных бурь на три дняПрогноз магнитных бурь на три дня
Прогноз магнитных бурь на три дня
Фото: xras.ru
Суперпятно на Солнце может привести к сильнейшим магнитным бурям. Чего ждать?
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#Александра Склярова#Наука#Магнитные бури#КЦ
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