Снова магнитные бури. Какой они были мощности на этот раз?

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Сегодня, 24 июля, многие россияне могли почувствовать себя плохо: раннее утро началось с магнитных бурь. Как сообщили специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, около шести часов утра магнитная буря достигла класса G2, то есть была средней по мощности.
После шести часов утра магнитная буря начала ослабевать: сначала стала слабой, достигнув класса G1, затем магнитосфера была возбуждённой, а после — спокойной. На следующий день вероятность возникновения магнитной бури составляет всего 15%.
По прогнозам учёных, в ближайший месяц новые магнитные бури не предвидятся. Однако ситуация в любой момент может измениться из-за возникновения какой-либо мощной вспышки на Солнце. Именно поэтому специалисты рекомендуют особо чувствительным к магнитным бурям людям следить за прогнозами.
Добавим, что некоторые люди могут ощущать влиянием магнитных бурь на своём организме. В такие моменты следует реже выходить на улицу, больше отдыхать и меньше нервничать.