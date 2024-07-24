Сколько весит и потребляет энергии? Удивительные факты о работе человеческого мозга

Человеческий мозг весит чуть больше одного килограмма — это примерно 2% от всей массы тела. Интересно, что у новорождённых мозг наиболее сформирован по сравнению с другими органами и составляет 10-12% от веса тела. Также бывают случаи, когда мозг весит меньше «нормы», но переживать не о чём: на мыслительные способности это никак не влияет.