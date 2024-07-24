Сколько весит и потребляет энергии? Удивительные факты о работе человеческого мозга

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Всего в человеческом мозге находится до 100 миллиардов нейронов, при этом около 20 миллиардов расположены в основной части коры больших полушарий — именно эта область «руководит» нашим мышлением, речью и органами чувств. Получаемая нами информация передаётся нейронами головного мозга за 120 м/с.
Человеческий мозг весит чуть больше одного килограмма — это примерно 2% от всей массы тела. Интересно, что у новорождённых мозг наиболее сформирован по сравнению с другими органами и составляет 10-12% от веса тела. Также бывают случаи, когда мозг весит меньше «нормы», но переживать не о чём: на мыслительные способности это никак не влияет.
Если измерять объём памяти, который может вместить наш мозг, в гигабайтах, то эта сумма достигнет миллиона. При этом в среднем у человека меняются мысли раз в 1-3 секунды, а за день их количество может вырасти до 100 тысяч штук.
Мышление тоже расходует энергию — в среднем мозг потребляет около 250 килокалорий в день, иначе соображать человеку становится достаточно трудно.
Если вы вините себя в неспособности долгой концентрации на чём-то одном, то прекратите: обычно человек может уделять внимание только одному занятию на протяжении всего 8,25 секунды. Кстати, это считается проблемой, потому что этот показатель значительно снизился. Даже в XX веке люди дольше могли концентрироваться на какой-то задаче без отвлечения внимания.
Кроме того, ранее учёные выяснили, что люди ощущают пройденное время в зависимости от пережитых ими эмоций. Например, если человек работает быстро и продуктивно или испытывает радость, то время пролетает незаметно.