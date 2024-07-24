bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Сколько весит и потребляет энергии? Удивительные факты о работе человеческого мозга

Сколько весит и потребляет энергии? Удивительные факты о работе человеческого мозга

24 июля 2024, 12:27
Фото: Изображение Midjourney
На сегодняшний день большая часть мозга до сих пор до конца не исследована, однако стали известны некоторые интересные факты о человеческом мозге из тех областей, которые учёные уже успели изучить. О самых необычных рассказали в издании «Вокруг света».

Всего в человеческом мозге находится до 100 миллиардов нейронов, при этом около 20 миллиардов расположены в основной части коры больших полушарий — именно эта область «руководит» нашим мышлением, речью и органами чувств. Получаемая нами информация передаётся нейронами головного мозга за 120 м/с.

Человеческий мозг весит чуть больше одного килограмма — это примерно 2% от всей массы тела. Интересно, что у новорождённых мозг наиболее сформирован по сравнению с другими органами и составляет 10-12% от веса тела. Также бывают случаи, когда мозг весит меньше «нормы», но переживать не о чём: на мыслительные способности это никак не влияет.

Если измерять объём памяти, который может вместить наш мозг, в гигабайтах, то эта сумма достигнет миллиона. При этом в среднем у человека меняются мысли раз в 1-3 секунды, а за день их количество может вырасти до 100 тысяч штук.

Мышление тоже расходует энергию — в среднем мозг потребляет около 250 килокалорий в день, иначе соображать человеку становится достаточно трудно.

Если вы вините себя в неспособности долгой концентрации на чём-то одном, то прекратите: обычно человек может уделять внимание только одному занятию на протяжении всего 8,25 секунды. Кстати, это считается проблемой, потому что этот показатель значительно снизился. Даже в XX веке люди дольше могли концентрироваться на какой-то задаче без отвлечения внимания.

Кроме того, ранее учёные выяснили, что люди ощущают пройденное время в зависимости от пережитых ими эмоций. Например, если человек работает быстро и продуктивно или испытывает радость, то время пролетает незаметно.

Как недосып может навредить подростку и почему он так важен для нашего мозга?
Узнать подробнее
Читайте также:
Учёные выяснили, как мозг человека воспринимает времяКак питание влияет на здоровье мозга?Первый пациент с имплантом в мозгу сыграл в шахматы силой мысли
#Александра Склярова#Наука#Мозг#КЦ
Подпишитесь
Администрация президента РФ ответила на обращения белгородцев из приграничья
Сегодня, 08:01
Не только цемзавод: белгородцы пожаловались на ещё один источник загрязнения воздуха
Сегодня, 08:50
В полиции сообщили подробности ночного ДТП с буквой Z в Белгороде
Сегодня, 06:56
«Не надо отбиваться, как от злой собаки»: белгородцы поспорили с мэром о деревьях
Сегодня, 10:28
Белгородцев без прописки разворачивали на въезде в приграничный посёлок
Сегодня, 11:40
«Хлеб по талонам»? Белгородцам из опасного приграничья сократили поставки продуктов
Сегодня, 09:35