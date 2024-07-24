Огурцы и яйца — дешевле. А что дороже? О ценах на ярмарке в Белгороде

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
По информации региональных властей, с июня 2024 года обращений от людей по вопросу стоимости товаров, реализуемых на сельскохозяйственной ярмарке Белгорода (парковка ТРК «МегаГринн»), в адрес министерства сельского хозяйства и продовольствия области не поступало.
На торговой площадке в широком ассортименте представлена продукция областных товаропроизводителей, а также крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств: мясная, молочная, рыбная, плодоовощная продукция, хлебобулочные изделия, бакалея, продукция пчеловодства, ремесленные товары и саженцы.
Преимущественно это продукция областных товаропроизводителей, а также производителей Курской области и Краснодарского края.
Что касается ценовой категории, она разная. В правительстве отметили, что с учётом отсутствия платы за участие все желающие сельскохозяйственные товаропроизводители на ярмарках реализуют свою продукцию с минимальной наценкой (по цене от производителя). При этом в минсельхозе отметили, что огурцы, помидоры и яйца на ярмарке дешевле, чем в магазинах. А вот что дороже, власти не ответили.
При этом в правительстве добавили, что при формировании цены производителем учитываются себестоимость производства, затраты на хранение и доставку, а также потребительские свойства товаров.