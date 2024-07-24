Огурцы и яйца — дешевле. А что дороже? О ценах на ярмарке в Белгороде

Что касается ценовой категории, она разная. В правительстве отметили, что с учётом отсутствия платы за участие все желающие сельскохозяйственные товаропроизводители на ярмарках реализуют свою продукцию с минимальной наценкой (по цене от производителя). При этом в минсельхозе отметили, что огурцы, помидоры и яйца на ярмарке дешевле, чем в магазинах. А вот что дороже, власти не ответили.