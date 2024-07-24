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Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

В минсельхозе рассказали о ценах на ярмарке в Белгороде

Огурцы и яйца — дешевле. А что дороже? О ценах на ярмарке в Белгороде

24 июля 2024, 11:47
Фото: 1MI

В минсельхозе рассказали о ценах на ярмарке в Белгороде

В областном центре возобновили проведение ярмарки. Некоторые горожане пожаловались на стоимость продукции. Журналисты Бел.Ру выяснили, из чего складывается цена и что на ярмарке можно купить дешевле.

По информации региональных властей, с июня 2024 года обращений от людей по вопросу стоимости товаров, реализуемых на сельскохозяйственной ярмарке Белгорода (парковка ТРК «МегаГринн»), в адрес министерства сельского хозяйства и продовольствия области не поступало.

На торговой площадке в широком ассортименте представлена продукция областных товаропроизводителей, а также крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств: мясная, молочная, рыбная, плодоовощная продукция, хлебобулочные изделия, бакалея, продукция пчеловодства, ремесленные товары и саженцы.

Преимущественно это продукция областных товаропроизводителей, а также производителей Курской области и Краснодарского края.

Что касается ценовой категории, она разная. В правительстве отметили, что с учётом отсутствия платы за участие все желающие сельскохозяйственные товаропроизводители на ярмарках реализуют свою продукцию с минимальной наценкой (по цене от производителя). При этом в минсельхозе отметили, что огурцы, помидоры и яйца на ярмарке дешевле, чем в магазинах. А вот что дороже, власти не ответили.

При этом в правительстве добавили, что при формировании цены производителем учитываются себестоимость производства, затраты на хранение и доставку, а также потребительские свойства товаров.

Какие продукты подорожали, а какие подешевели на ярмарке в Белгороде?
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#Кристина Семенчук#Ярмарка#Яйца#Продукция#Цены#Новости Белгорода#Эксклюзив#Сельское хозяйство#Магазины#Помидоры#Огурцы#Белгород#Затраты#Себестоимость
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