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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Белгородские власти рассказали, будут ли менять защитную плёнку в школах

Обновят ли бронеплёнку на окнах в школах в Белгороде к новому учебному году?

24 июля 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney

Белгородские власти рассказали, будут ли менять защитную плёнку в школах

Бронеплёнка, которой в прошлом году оклеили окна школ, показала свою эффективность. Журналисты Go31 поинтересовались, планируется ли заменить защитную плёнку к 1 сентября, но чиновники ответили, что в этом нет необходимости.
Сюжет
Школы

Журналисты задали вопрос министерству образования о том, планируют ли они заменить старую бронеплёнку на окнах к новому учебному году.

В ведомстве ответили, что в этом нет необходимости. По словам представителей министерства, качество прошлогодней защитной плёнки осталось прежним, она не потеряла своих свойств, поэтому дополнительные расходы не требуются.

Однако есть один нюанс: у властей нет нормативных актов, которые бы устанавливали срок годности бронеплёнки. Их решение основывается только на практическом опыте прошлого года. В правительстве сообщили, что этот опыт позволяет сделать вывод о «достаточной прочности и износостойкости плёнки для длительной эксплуатации».

Недавно стало известно о намерении оклеить бронеплёнкой школы, детские сады, больницы, учреждения культуры и спорта в Старом Осколе и Губкине. Для этих целей на внебюджетные средства планируют закупить 100 тыс. кв. м защиты.

Директора белгородских школ оставляют излишки бронеплёнки «на потом»
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Образование#Школы#Новости Белгорода#Окна#Белгород#Бронепленка
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