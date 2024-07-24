Обновят ли бронеплёнку на окнах в школах в Белгороде к новому учебному году?

Однако есть один нюанс: у властей нет нормативных актов, которые бы устанавливали срок годности бронеплёнки. Их решение основывается только на практическом опыте прошлого года. В правительстве сообщили, что этот опыт позволяет сделать вывод о «достаточной прочности и износостойкости плёнки для длительной эксплуатации».