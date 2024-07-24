Обновят ли бронеплёнку на окнах в школах в Белгороде к новому учебному году?

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Журналисты задали вопрос министерству образования о том, планируют ли они заменить старую бронеплёнку на окнах к новому учебному году.
В ведомстве ответили, что в этом нет необходимости. По словам представителей министерства, качество прошлогодней защитной плёнки осталось прежним, она не потеряла своих свойств, поэтому дополнительные расходы не требуются.
Однако есть один нюанс: у властей нет нормативных актов, которые бы устанавливали срок годности бронеплёнки. Их решение основывается только на практическом опыте прошлого года. В правительстве сообщили, что этот опыт позволяет сделать вывод о «достаточной прочности и износостойкости плёнки для длительной эксплуатации».
Недавно стало известно о намерении оклеить бронеплёнкой школы, детские сады, больницы, учреждения культуры и спорта в Старом Осколе и Губкине. Для этих целей на внебюджетные средства планируют закупить 100 тыс. кв. м защиты.