Новый владелец молокозавода в Белгородской области вернёт йогурты «Слобода»

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В феврале 2024 года компания «Виола» приобрела у ГК «Эфко» высокотехнологичный завод по производству свежей молочной продукции, расположенный в Белгородской области.
Недавно компания объявила о возобновлении производства йогуртов под брендом «Слобода». Первая партия будет выпущена уже в конце июля. Всего планируется производить 11 видов питьевых и густых биойогуртов под брендами «Слобода» и «Слобода. Семейный завтрак».
Все будут изготавливаться на белгородском молочном заводе в Алексеевке.
В ноябре прошлого года группа «Эфко» закрыла бизнес по производству молочных йогуртов «Слобода», Liberty, Epos.