Новый владелец молокозавода в Белгородской области вернёт йогурты «Слобода»

Недавно компания объявила о возобновлении производства йогуртов под брендом «Слобода». Первая партия будет выпущена уже в конце июля. Всего планируется производить 11 видов питьевых и густых биойогуртов под брендами «Слобода» и «Слобода. Семейный завтрак».