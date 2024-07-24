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Posted 24 июля, 13:38

Published 24 июля, 13:38

Modified 24 июля, 13:40

Updated 24 июля, 13:40

«Виола» возобновит производство йогуртов в Белгородской области

Новый владелец молокозавода в Белгородской области вернёт йогурты «Слобода»

24 июля 2024, 13:38
Фото: 1MI.

«Виола» возобновит производство йогуртов в Белгородской области

Сюжет
Новости Белгорода
Компания «Виола» приобрела у ГК «Эфко» молочный завод в Алексеевке Белгородской области и объявила о возобновлении производства молочных йогуртов, в частности, под брендом «Слобода». Подробности сообщает ТАСС.

В феврале 2024 года компания «Виола» приобрела у ГК «Эфко» высокотехнологичный завод по производству свежей молочной продукции, расположенный в Белгородской области.

Недавно компания объявила о возобновлении производства йогуртов под брендом «Слобода». Первая партия будет выпущена уже в конце июля. Всего планируется производить 11 видов питьевых и густых биойогуртов под брендами «Слобода» и «Слобода. Семейный завтрак».

Все будут изготавливаться на белгородском молочном заводе в Алексеевке.

В ноябре прошлого года группа «Эфко» закрыла бизнес по производству молочных йогуртов «Слобода», Liberty, Epos.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Производство#Эфко#Новости Белгорода#Белгород#Йогурты#Виола
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