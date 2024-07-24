«Не надо отбиваться, как от злой собаки»: белгородцы поспорили с мэром о деревьях

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
«Напротив рынка „Восход“ липы совсем скоро засохнут. Где работа управления „Белгорблагоустройство“?», — обратились горожане к мэру Валентину Демидову.
Градоначальник ответил, что уже поручал главному ландшафтному архитектору провести проверку по данному факту. Мэру сообщили, что у лип обнаружили усыхание краёв листьев. Такие деревья начинают сохнуть в июне–июле, и листья с них опадают раньше времени.
Со слов градоначальника, причиной заболевания стала экстремальная жара, которая настигла ранее Белгородскую область. Он уточнил, что деревья живые и вырубать их не стоит, они оживут с наступлением нового вегетационного периода.
Однако с ответом мэра не совсем согласились.
«Вас не верно информировали, Валентин Валентинович, в отношении лип у рынка „Восход“. Диагноз здесь далеко не оптимистичен. При работе мэром Юрия Галдуна — я обращался к нему. Он пошёл мне навстречу, выделил автовышку, рабочих и мастера Белгорблагоустройства. Они мне перезвонили, и мы вместе занялись обрезкой сухих ветвей лип. Прошло время, нужно повторить обрезку, омолодить деревья. Вы поезжайте сами, посмотрите. Это же наш город — его любить и жалеть надо, а не отбиваться ногой, как от злой собаки!» — возразил белгородец.
В мэрии повторили слова главы администрации и добавили, что вырубка данных деревьев нецелесообразна в рамках сохранения зелёного фонда.