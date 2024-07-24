«Не надо отбиваться, как от злой собаки»: белгородцы поспорили с мэром о деревьях

Градоначальник ответил, что уже поручал главному ландшафтному архитектору провести проверку по данному факту. Мэру сообщили, что у лип обнаружили усыхание краёв листьев. Такие деревья начинают сохнуть в июне–июле, и листья с них опадают раньше времени.