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Дерево

«Не надо отбиваться, как от злой собаки»: белгородцы поспорили с мэром о деревьях

24 июля 2024, 10:28
Фото: 1MI
Дерево

Белгородцы обеспокоены состоянием деревьев

Беспокойство у горожан вызвало состояние лип возле рынка «Восход». По словам белгородцев, деревья скоро засохнут.

«Напротив рынка „Восход“ липы совсем скоро засохнут. Где работа управления „Белгорблагоустройство“?», — обратились горожане к мэру Валентину Демидову.

Градоначальник ответил, что уже поручал главному ландшафтному архитектору провести проверку по данному факту. Мэру сообщили, что у лип обнаружили усыхание краёв листьев. Такие деревья начинают сохнуть в июне–июле, и листья с них опадают раньше времени.

Со слов градоначальника, причиной заболевания стала экстремальная жара, которая настигла ранее Белгородскую область. Он уточнил, что деревья живые и вырубать их не стоит, они оживут с наступлением нового вегетационного периода.

Однако с ответом мэра не совсем согласились.

«Вас не верно информировали, Валентин Валентинович, в отношении лип у рынка „Восход“. Диагноз здесь далеко не оптимистичен. При работе мэром Юрия Галдуна — я обращался к нему. Он пошёл мне навстречу, выделил автовышку, рабочих и мастера Белгорблагоустройства. Они мне перезвонили, и мы вместе занялись обрезкой сухих ветвей лип. Прошло время, нужно повторить обрезку, омолодить деревья. Вы поезжайте сами, посмотрите. Это же наш город — его любить и жалеть надо, а не отбиваться ногой, как от злой собаки!» — возразил белгородец.

В мэрии повторили слова главы администрации и добавили, что вырубка данных деревьев нецелесообразна в рамках сохранения зелёного фонда.

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#Татьяна Вознюк#Город#Новости Белгорода#Мэрия#Деревья#Белгород#Липы#Валентин Демидов
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