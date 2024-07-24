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Москва

«Наверху» не дали чёткого ответа по приграничью, а в Белгороде гонщик сбил букву Z

24 июля 2024, 15:30
Фото: 1MI
Москва
Сегодня, 24 июля, стало известно о реакции администрации президента страны на обращения жителей приграничья Белгородской области. Кроме этого, в Белгороде привлекли к ответственности виновника ночного ДТП и заметили новый источник дыма.
Сюжет
ДТП

По ситуации с приграничьем — ответ без ответа

4 тысячи шебекинцев и 3 тысячи грайворонцев собрали подписи под обращениями с просьбами решить ситуацию с постоянными обстрелами в горокругах.

Администрация президента получила обращения. Однако чёткого ответа не последовало.

Консультант департамента письменных обращений ответил жителям, что их сообщения будут перенаправлены в федеральное МЧС.

Почему? Это объясняют тем, что в заявлениях белгородцев нет информации о рассмотрении вопроса Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Вопрос жителей приграничья — в компетенции ведомства.

Администрация президента РФ ответила на обращения белгородцев из приграничья
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Новый источник дыма

Жители Белгорода не успели сообщить об одном источнике загрязнения воздуха, как тут появился новый. Им оказалась установка за двухэтажным торговым зданием по адресу Сумская, 68Б. По словам белгородцев она дымит так, что рядом просто невозможно находиться.

«По утрам дымит так, что, проходя мимо, не продохнуть. И уносишь на себе слой непонятной пыли. И так уже не первый день», — рассказал редакции Бел.Ру читатель.

Напомним, что ранее жалобы поступали и на дым от цементного завода в городе. В мэрии отвечали, что помочь ничем не могут, потому что этот вопрос не входит в их компетенцию.

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Ночной гонщик получил административку

Минувшей ночью в Белгороде произошло ДТП. На проспекте Ватутина 35-летний водитель на иномарке врезался в конструкцию в виде буквы Z, снёс два столба и задел по касательной другую машину. По словам очевидцев, он нёсся на огромной скорости, игнорируя сигнал светофора.

Водитель также симулировал прохождение медосвидетельствования и отказался пройти тест на алкоголь в наркологии.

В отношении его составили два административных материала — за отказ от прохождения медосвидетельствования и за повреждение дорожных сооружений и средств организации движения. Кроме того, выяснилось, что иномарка не была зарегистрирована в установленном порядке.

Мужчине грозит штраф до 10 тысяч рублей за повреждение дорожных сооружений.

В полиции сообщили подробности ночного ДТП с буквой Z в Белгороде
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#ДТП#МЧС#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород#Загрязнение воздуха#Дым#Приграничье#Администрация президента
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